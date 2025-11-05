हेयर एक्सटेंशन के बाद इन 5 बातों का रखें ध्यान, बाल रहेंगे स्वस्थ

हेयर एक्सटेंशन एक लोकप्रिय तरीका है, जिससे आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। हालांकि, हेयर एक्सटेंशन के बाद बालों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सही देखभाल न करने पर बाल कमजोर हो सकते हैं और टूटने लगते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ उपयोगी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने हेयर एक्सटेंशन के बाद अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकते हैं।

#1 हल्के शैंपू का करें इस्तेमाल हेयर एक्सटेंशन के बाद हल्के शैंपू का इस्तेमाल करना जरूरी है। भारी शैंपू से आपके बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और एक्सटेंशन भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और बिना केमिकल वाले शैंपू का ही चयन करें। इससे आपके बाल साफ रहेंगे और उनकी नमी भी बनी रहेगी। इसके अलावा हल्के शैंपू से बालों की प्राकृतिक चमक भी बरकरार रहती है, जिससे वे स्वस्थ और खूबसूरत दिखते हैं।

#2 कंडीशनर का सही उपयोग करें कंडीशनर बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है, लेकिन हेयर एक्सटेंशन वाले बालों पर सही तरीके से कंडीशनर लगाना जरूरी है। कभी भी कंडीशनर को जड़ों पर न लगाएं, बल्कि इसे सिर्फ बालों की लंबाई पर ही लगाएं। इससे आपके बालों की जड़ें तैलीय नहीं होंगी और एक्सटेंशन भी सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा कंडीशनर को थोड़ी देर तक बालों पर छोड़ने से उनकी नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।

#3 गर्मी से बचें हीट स्टाइलिंग उपकरणों का अधिक उपयोग करने से आपके बाल कमजोर हो सकते हैं और एक्सटेंशन भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे उपकरणों का कम से कम उपयोग करें। अगर कभी जरूरत पड़े तो पहले अपने बालों पर हीट प्रोक्टेंट स्प्रे लगाएं ताकि बालों को कम नुकसान पहुंचे। इसके अलावा बालों को प्राकृतिक तरीके से सुखाने की कोशिश करें और उन्हें हवा में सूखने दें। इससे वे स्वस्थ रहेंगे।

#4 नियमित रूप से तेल मालिश करें तेल मालिश आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और उन्हें पोषण देती है। नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून तेल जैसे प्राकृतिक तेल का उपयोग करें। रात को सोने से पहले अपने सिर पर हल्के हाथों से तेल लगाएं और सुबह उठकर धो लें। इससे आपके बाल मुलायम होंगे और उनकी चमक भी बढ़ेगी। इसके अलावा यह बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है और उन्हें टूटने से बचाता है।