चांदी के गहनों की सफाई करना है आसान, अपनाएं ये तरीके

चांदी के गहने बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें कालापन आ जाता है। इसे दूर करने के लिए महंगे क्लीनर की बजाय घर में मौजूद चीजों से भी सफाई की जा सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने चांदी के गहनों को बिना किसी नुकसान के साफ कर सकते हैं। इन तरीकों से आपके गहने नए जैसे चमकेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।

#1 दांत साफ करने वाले पेस्ट का करें इस्तेमाल दांत साफ करने वाला पेस्ट एक ऐसी चीज है, जो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यह चांदी के गहनों को साफ करने में भी मदद करता है। इसके लिए एक मुलायम ब्रश पर थोड़ा सा पेस्ट लगाकर अपने गहनों को हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि ब्रश ज्यादा कठोर न हो ताकि गहनों पर खरोंच न पड़े। इसके बाद गहनों को गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके गहने चमकदार और नए जैसे दिखेंगे।

#2 खाने का सोडा और पानी का मिश्रण बनाएं खाने का सोडा एक ऐसी चीज है, जो कई घरेलू कामों में उपयोग होता है। इसमें मौजूद तत्व चांदी के गहनों की सफाई के लिए बहुत असरदार होता है। इसके लिए एक चम्मच खाने का सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने गहनों पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम ब्रश से रगड़ें और अंत में गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके गहने चमकदार हो जाएंगे।

#3 एल्यूमिनियम की पन्नी का करें इस्तेमाल एल्यूमिनियम की पन्नी भी चांदी के गहनों की सफाई के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी भरें, उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और नीचे एल्यूमिनियम की पन्नी रखें। अब अपने गहनों को इस मिश्रण में डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद गहनों को निकालकर गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके गहने बिल्कुल नए जैसे दिखेंगे और उनका कालापन भी दूर हो जाएगा।