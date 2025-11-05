सर्दियों के दौरान इस तरह से रखें हरी मिर्च के पौधे का ध्यान, मिलेगा फायदा

हरी मिर्च का उपयोग कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने से लेकर अचार और चटनी जैसे खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है। अगर आप अपने व्यंजनों के लिए ताजी हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने घर पर हरी मिर्च का पौधा लगाना चाहिए। आइए आज हम आपको हरी मिर्च के पौधे की देखभाल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जो सर्दियों में बहुत अहम हैं।

#1 पौधे को पर्याप्त धूप दें हरी मिर्च के पौधे को पर्याप्त धूप देना जरूरी है। सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होती है, इसलिए पौधे को रोजाना 5 से 6 घंटे की धूप जरूर दें। इसके लिए आप सुबह या दोपहर के समय पौधे को बाहर किसी ऐसी जगह रखें, जहां उसे प्राकृतिक धूप मिल सके। अगर बाहर रखना संभव न हो तो किसी खिड़की के पास रखें, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ें।

#2 पानी देने का तरीका अपनाएं हरी मिर्च के पौधे को पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि अधिक पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। पौधे को तब पानी दें जब मिट्टी सूखी महसूस हो। इसके लिए आप उंगलियों से मिट्टी को चेक कर सकते हैं। अगर मिट्टी सूखी हो तो पौधे के गमले पर हल्का पानी डालें। बेहतर होगा कि पौधे को सुबह या शाम के समय पानी दें। इससे पौधे की वृद्धि अच्छी होगी।

#3 खाद का करें इस्तेमाल हरी मिर्च के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद देना जरूरी है। इसके लिए आप प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और उसकी वृद्धि भी बेहतर होगी। ध्यान रखें कि खाद देने का समय और मात्रा सही हो ताकि पौधे को अधिक नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा हरी मिर्च के पौधे के आसपास की मिट्टी को भी ढककर रखें।

#4 पौधे की कटाई करें पौधे की कटाई करने से उसकी वृद्धि बेहतर होती है और वह अधिक फल देती है। इसके लिए सूखी शाखाओं, पत्तियों और कमजोर टहनियों को काट दें ताकि नए पत्ते और फल निकल सकें। कटाई करते समय सावधानी बरतें ताकि पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा नियमित रूप से पौधे की सफाई करते रहें ताकि उसमें कीड़े-मकोड़े न लगें और वह स्वस्थ बना रहे।