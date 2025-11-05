आईलैश एक्सटेंशन के बाद ऐसे रखें अपनी आंखों का ध्यान

आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आजकल कई लोग आईलैश एक्सटेंशन का सहारा ले रहे हैं। यह प्रक्रिया आंखों को लंबा और घना बनाती है, लेकिन इसके बाद खास देखभाल की जरूरत होती है। सही देखभाल न करने पर आईलैश एक्सटेंशन जल्दी खराब हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी आईलैश एक्सटेंशन को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं और अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकते हैं।

#1 आईलैश एक्सटेंशन के तुरंत बाद क्या करें? आईलैश एक्सटेंशन कराने के तुरंत बाद आंखों को पानी या भाप से दूर रखें। यह जरूरी है क्योंकि पानी या भाप से गोंद कमजोर हो सकती है, जिससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन जल्दी खराब हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप पहली 24 घंटे तक पानी से पूरी तरह बचें। इसके बाद धीरे-धीरे पानी का उपयोग करें, लेकिन साबुन या शैंपू से बचें। इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन लंबे समय तक बनी रहेगी और आपकी आंखें खूबसूरत दिखेंगी।

#2 मस्कारा का इस्तेमाल न करें आईलैश एक्सटेंशन के बाद मस्कारा का उपयोग करने से बचें। मस्कारा में मौजूद रासायनिक तत्व आपकी एक्सटेंशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें कमजोर कर सकते हैं। अगर आप मस्कारा लगाते हैं तो इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन जल्दी टूट सकती हैं और उनका लुक खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप मस्कारा का उपयोग न करें और केवल आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आईलैश एक्सटेंशन सुरक्षित रहें और उनकी खूबसूरती बनी रहे।

#3 तेल वाले उत्पादों से बचें आईलैश एक्सटेंशन के बाद तेल वाले उत्पादों का उपयोग न करें। जैसे कि क्रीम, तेल या लोशन आदि। ये सभी चीजें आपकी आईलैश एक्सटेंशन को कमजोर कर सकती हैं और उन्हें हटाने का कारण बन सकती हैं। अगर आपको किसी कारणवश चेहरे पर क्रीम लगानी ही हो तो उसे बहुत हल्का लगाएं और आंखों के आसपास के हिस्से से दूर रखें। इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन सुरक्षित रहेंगी और उनका लुक बेहतरीन रहेगा।

#4 आईलैश कर्लर का सही तरीके से उपयोग करें आईलैश एक्सटेंशन कराने के बाद आईलैश कर्लर का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा दबाव डालकर कर्लर करते हैं तो इससे आपकी एक्सटेंशन टूट सकती हैं या उनकी शेप बिगड़ सकती है। इसलिए हल्के हाथों से ही कर्लर करें और जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन लंबे समय तक बनी रहेंगी और आपकी आंखें खूबसूरत दिखेंगी। सही तरीके से कर्लर करने से आपका लुक भी बेहतर रहेगा।