सर्दियों में फूल वाले पौधों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

फूलों के पौधे न केवल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी ताजगी और खुशबू से भर देते हैं। सर्दियों में इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ठंड के कारण पौधों की बढ़त धीमी हो जाती है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने फूलों के पौधों को सर्दियों में भी हरा-भरा और खुशहाल रख सकते हैं।

#1 सही जगह चुनें फूलों के पौधों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होती है, इसलिए पौधों को ऐसी जगह रखें, जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। खिड़की के पास या बालकनी में रखें ताकि सूरज की किरणें सीधे उन पर पड़ें। अगर बाहर जगह नहीं है तो कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। सही जगह पर रखने से आपके फूलों के पौधे हरे-भरे रहेंगे।

#2 पानी का सही तरीका अपनाएं सर्दियों में फूलों के पौधों को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। मिट्टी जब सूखी लगे तभी पानी डालें ताकि जड़ें गीली न हों और सड़ें नहीं। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा कमजोर हो सकता है। बेहतर होगा कि आप मिट्टी की नमी जांचने के लिए उंगली डालें। अगर मिट्टी हल्की गीली लगे तो ही पानी डालें। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से बढ़ेंगे।

#3 खाद का सही उपयोग करें फूलों के पौधों को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या जैविक खाद का उपयोग करें जो पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण देती है। महीने में एक बार ही खाद डालें ताकि पौधे अधिक प्रभावित न हों और उनकी बढ़त सुचारू बनी रहे। इससे आपके फूलों के पौधे स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक खिलते रहेंगे। सही मात्रा में खाद डालने से पौधे मजबूत और हरे-भरे दिखेंगे।

#4 हवा का सही प्रबंधन करें ताजगी भरी हवा आपके फूलों के पौधों के लिए बहुत जरूरी है। समय-समय पर पौधों के पास जाकर उन्हें हल्के हाथों से छेड़ें या पंखे से हवा दें। इससे पौधे मजबूत होते हैं और उनकी पत्तियां भी अच्छी रहती हैं। इसके अलावा पौधों के आसपास की गंदगी भी साफ करें ताकि हवा साफ बनी रहे। पौधों को खुली जगह पर रखें ताकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके और वे स्वस्थ रह सकें।