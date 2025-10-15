बगीचे में लहसुन उगाने की है योजना? इन टिप्स को अपनाएं

लहसुन एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर रसोई में मौजूद होता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। अगर आप अपने बगीचे में ताजा और प्राकृतिक लहसुन उगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर पर ही लहसुन उगा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको कुछ खास तकनीकों का पालन करना होगा, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल सके।

#1 सही स्थान चुनें लहसुन उगाने के लिए सबसे पहले सही स्थान का चयन करना जरूरी है। लहसुन को धूप की जरूरत होती है, इसलिए अपने बगीचे में ऐसी जगह चुनें जहां दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप पड़े। इसके अलावा मिट्टी का अम्लीय स्तर भी ध्यान में रखें, जो 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का स्तर इससे अलग है तो आप इसे सही करने के लिए जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं।

#2 अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुनें लहसुन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुनना बहुत अहम है। बाजार में कई प्रकार के लहसुन उपलब्ध होते हैं, लेकिन आपको ऐसे बीज चुनने चाहिए, जो स्वस्थ और बड़े आकार के हों। छोटे और कमजोर बीजों का उपयोग न करें क्योंकि ये अच्छी पैदावार नहीं दे पाते। आप स्थानीय बाजार से या ऑनलाइन स्टोर से भी उच्च गुणवत्ता वाले लहसुन के बीज खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज ताजे और रोगमुक्त होने चाहिए।

#3 मिट्टी तैयार करें लहसुन उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से खोदकर उसमें गोबर की खाद मिलाएं ताकि वह उपजाऊ बन सके। इसके बाद मिट्टी को हल्का नम करें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न डालें क्योंकि इससे पौधे सड़ सकते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए आप इसमें थोड़ा-सा जैविक खाद भी मिला सकते हैं, जिससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे।

#4 रोपण प्रक्रिया अपनाएं अब बारी आती है रोपण की। इसके लिए पहले लहसुन की कलियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, लेकिन ध्यान रखें कि हर टुकड़ा अपनी जड़ वाली हिस्से समेत होना चाहिए। इसके बाद इन टुकड़ों को 2-3 इंच गहरी खुदाई करके बो दें। इन्हें थोड़ी दूरी पर बोना बेहतर रहता है ताकि हर पौधे को पर्याप्त जगह मिल सके और वे अच्छे से बढ़ सकें। रोपण के बाद हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे।