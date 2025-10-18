सर्दियों के दौरान पैरों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके

सर्दियों में ठंड के कारण पैरों की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। ठंड से बचाने के लिए लोग तरह-तरह के गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ठंड के कारण पैरों में दर्द होने लगता है। इसके अतिरिक्त ठंड के कारण त्वचा रूखी और बेजान भी हो जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के दौरान अपने पैरों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं।

#1 गर्म मोजे पहनें ठंड से बचने के लिए गर्म मोजे पहनना जरूरी है। सर्दियों में बाजार में ऊनी मोजे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी पार्टी या फिर ऑफिस में जाते हैं तो आपको ऊनी मोजे पहनने में असहजता महसूस हो सकती है। ऐसे में आप ऊनी मोजों के ऊपर पतले सूती मोजे पहन सकते हैं। इससे आपके पैरों को गर्माहट मिलेगी और आप आराम महसूस करेंगे।

#2 सही जूते पहनें सर्दियों के दौरान ऐसे जूते पहनें, जो आपके पैरों को पूरी तरह से ढक लें। इसके अलावा जूते ऐसे होने चाहिए, जिनके अंदर ऊन की परत हो ताकि ठंडी हवा न लगे और पैरों को गर्माहट मिले। अगर आप सर्दियों के दौरान गर्मियों वाले जूते पहनते हैं तो इससे पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा ठंड के कारण पैरों में रूखापन भी बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए सही जूते पहनना जरूरी है।

#3 पैरों को साफ रखें सर्दियों के दौरान पैरों को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पैरों में पसीना आ जाने के बाद उन पर गंदगी जमने लगती है और ये गंदगी ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर जम जाती है। इससे पैरों में दर्द होने लगता है। इसलिए रोजाना अपने पैरों को साफ पानी से धोएं और उन्हें अच्छी तरह से सुखाने के बाद उन पर क्रीम लगाएं। इसके अलावा हर 2-3 दिन में एक बार अपने पैरों को रगड़कर साफ करें।

#4 पैरों की मालिश करें पैरों की मालिश करने से खून का दौरा बेहतर रहता है और इससे पैरों को गर्माहट भी मिलती है। इसके लिए आप नारियल के तेल, जैतून के तेल या फिर बच्चों के तेल से अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पैरों की मालिश रात को सोने से पहले करें और फिर मोजे पहन लें। इससे अगली सुबह आपके पैर नरम और मुलायम हो जाएंगे। इसके अलावा पैरों को आराम भी मिलेगा।