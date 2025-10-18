चिपचिपी रूसी की समस्या का समाधान करने के लिए मददगार होंगे ये 5 उपाय, आजमाकर देखें
कई लोगों को बदलते मौसम के दौरान रूसी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे कई शैंपू आजमाते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसका कारण हो सकता है चिपचिपी रूसी की समस्या, जिसके दौरान रूसी सिर पर चिपक जाती है। इसकी वजह से सिर में हर वक्त खुजली होती रहती है और तैलीयपन बना रहता है। अगर आपको भी यह बालों की समस्या है तो समाधान के लिए ऐसे अपने बालों की देखभाल करें।
#1
रूसी मिटाने वाले शैंपू का इस्तेमाल करें
जिन लोगों को चिपचिपी रूसी की समस्या होती है, उन्हें साधारण शैंपू लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनकी जगह पर आपको डीप क्लीनिंग करने वाले एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शैंपू खास तौर से रूसी मिटाने के लिए ही बनाए जाते हैं। इनकी मदद से सिर पर चिपकी हुई गंदगी, तेल और रूसी आसानी से साफ हो जाएगी। नियमित उपयोग से आपको कुछ ही दिनों के अंदर असर देखने को मिलेगा।
#2
अच्छी तरह बाल धोएं
कई बार लोग शैंपू और कंडीशनर इस्तेमाल करने के बाद बालों को अच्छी तरह साफ नहीं करते। ऐसे में ये उत्पाद सिर पर लगे रह जाते हैं, जो बाद में रूसी का कारण बन जाते हैं। इससे बचने के लिए अपने बालों पर कम से कम 3-4 बार पानी डालें और उन्हें पूरी तरह साफ करें। साथ ही आपको 2 बार शैंपू से बाल धोने चाहिए, ताकि गंदगी बाकी न रह जाए। इससे रूसी होने का खतरा नहीं होगा।
#3
ज्यादा तेल और सीरम न लगाएं
वैसे तो तेल और सीरम बालों को फायदा ही पहुंचाते हैं। हालांकि, जिन लोगों को चिपचिपी रूसी की समस्या होती है, ये उत्पाद उनकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। कम मात्रा में इनका उपयोग करना सही है, लेकिन इन्हें ज्यादा लगाने की गलती न करें। हफ्ते में केवल एक बार ही तेल लगाएं, ताकि बालों का तैलीयपन कम हो और रूसी न बढ़े। सीरम भी केवल तब इस्तेमाल करें जब आपके बाल रूखे नजर आ रहे हों।
#4
आद्रता वाले मौसम में ज्यादा बार बालों को धोएं
जिन महीनों में ज्यादा आद्रता वाला मौसम होता है, उनके दौरान आपको ज्यादा बार बाल धोने चाहिए। नमी युक्त मौसम की वजह से तैलीयपन बढ़ जाता है, जो चिपचिपी रूसी को भी बढ़ा देता है। जमी हुई तेल और रूसी की परतों को साफ करने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार बाल धुलें। साथ ही ऐसे मौसम के दौरान ऐसी गतिविधियां करने से बचें, जिनकी वजह से पसीना आ सकता हो।
#5
बालों में जेल न लगाएं
लोग बालों को स्टाइल करने के लिए जेल और वैक्स लगाते हैं। ये दोनों ही उत्पाद गाढ़े होने के कारण रूसी की परेशानी को बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसका कारण यह है कि ये सिर की त्वचा पर चिपक जाते हैं और गंदगी के रूप में जमा होते जाते हैं। ये सिर पर मौजूद रोमछिद्रों में प्रवेश करके उन्हें बंद कर सकते हैं। आपको रूसी से बचने के लिए इन उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए।