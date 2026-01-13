पारंपरिक कपड़ों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

पारंपरिक कपड़े भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। इनकी देखभाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक नए जैसे बने रहें। अक्सर लोग पारंपरिक कपड़ों की देखभाल करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उनके कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें हर किसी को अपने पारंपरिक कपड़ों की देखभाल करते समय नहीं करना चाहिए।

#1 धूप में सुखाना न करें कई लोग अपने पारंपरिक कपड़ों को धूप में सुखाने की गलती कर देते हैं, खासकर जब कपड़े गीले होते हैं तो उन्हें धूप में सुखाने की आदत हो जाती है। हालांकि, ऐसा करने से कपड़े का रंग फीका पड़ने लगता है और उनका कपड़ा भी कमजोर हो सकता है। बेहतर होगा कि गीले कपड़ों को सीधा छाया में सुखाया जाए। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़ों को धूप में सुखाने से भी बचाना चाहिए।

#2 ज्यादा साबुन का करें उपयोग अधिकतर लोग अपने कपड़ों को साफ करने के लिए ज्यादा साबुन का उपयोग करते हैं। हालांकि, अगर आप अपने पारंपरिक कपड़ों को साफ करने के लिए ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। ज्यादा साबुन का उपयोग करने से कपड़े का रंग फीका पड़ सकता है और उनका कपड़ा भी कमजोर हो सकता है। इसलिए पारंपरिक कपड़ों को साफ करने के लिए सीमित मात्रा में ही साबुन का उपयोग करें।

#3 गर्म पानी से धोना अधिकांश लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करके पारंपरिक कपड़ों को धो देते हैं। इससे कपड़ों की गंदगी तो निकल जाती है, लेकिन गर्म पानी की वजह से कपड़े कमजोर हो जाते हैं और उनका रंग भी चला जाता है। खासतौर से रेशमी और बनारसी साड़ियों जैसी नाजुक चीजें गर्म पानी से धोने पर खराब हो सकती हैं। इसलिए इन कपड़ों को हमेशा ठंडे पानी में हल्के साबुन से धोएं और उन्हें प्राकृतिक तरीके से सुखाएं।

#4 स्टोर करते समय मोड़ना पारंपरिक कपड़ों को स्टोर करते समय उन्हें मोड़ना गलत है। इससे कपड़ों पर फोल्ड्स पड़ जाते हैं, जिन्हें हटाना मुश्किल होता है। खासतौर से रेशमी और बनारसी साड़ियों जैसी नाजुक चीजों को मोड़कर स्टोर करने से उनके कपड़े पर बुरा असर पड़ता है और वे जल्दी खराब हो जाती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने पारंपरिक कपड़ों को लटकाकर स्टोर करें या फिर उन्हें रेशमी कपड़े में लपेटकर रखें ताकि वे सुरक्षित रहें।