रोजाना पहने जाने वाले गहनों को संभालने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गहनों को सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। खासकर जब बात रोजाना पहने जाने वाले गहनों की हो तो उनकी देखभाल और भी अहम हो जाती है। सही तरीके से गहनों को संभालने से न केवल वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं, बल्कि उनकी चमक भी बरकरार रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने रोजाना पहने जाने वाले गहनों को अच्छी तरह से रख सकते हैं।

#1 गहनों को साफ रखें गहनों की चमक बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप हल्के साबुन और गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। एक मुलायम ब्रश से गहनों को हल्के हाथों से साफ करें। ध्यान रखें कि गहनों को ज्यादा रगड़ें नहीं, इससे उनकी चमक कम हो सकती है। अगर आपके गहनों में हीरा या पन्ना जैसा नाजुक स्टोन है तो उन्हें साफ करने के लिए ज्वेलरी क्लीनर का इस्तेमाल करें।

#2 अलग-अलग डिब्बों में रखें रोजाना पहने जाने वाले गहनों को अलग-अलग डिब्बों में रखना बेहतर होता है। इससे वे आपस में उलझेंगे नहीं और किसी भी तरह के नुकसान से बच सकते हैं। आप प्लास्टिक या लकड़ी के डिब्बों का उपयोग कर सकते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास छोटे-छोटे गहने हैं तो उन्हें अलग-अलग हिस्सों वाले डिब्बों में रखें ताकि उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी न हो।

#3 नमी से बचाएं नमी गहनों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होती है। वह धातु को खराब कर सकती है और हीरे जैसे स्टोन की चमक को कम कर सकती है। इसलिए अपने गहनों को सूखे स्थान पर रखें। अगर संभव हो तो नमी को सोखने वाले पैकेट्स का उपयोग करें, जो अक्सर नए गहनों के साथ आते हैं। ये पैकेट्स नमी को अवशोषित करते हैं और गहनों को सुरक्षित रखते हैं।

#4 सूरज की रोशनी से बचाएं सूरज की सीधी रोशनी भी गहनों पर बुरा असर डाल सकती है इसलिए उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां सूरज की रोशनी न पड़े। खिड़की के पास रखना गलत होता है क्योंकि दिनभर की रोशनी से गहने फीके पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि गहनों को किसी अंधेरी अलमारी या दराज में रखें ताकि उनकी चमक बनी रहे और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखें। इस तरह आप अपने गहनों को सुरक्षित रख सकते हैं।