पर्दों की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये सरल और प्रभावी तरीके

घर की सजावट में पर्दों का अहम योगदान होता है। ये न केवल कमरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि धूप और धूल से भी बचाते हैं। हालांकि, अक्सर लोग पर्दों की सफाई और देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी उम्र कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पर्दों को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।

#1 पर्दों को नियमित धोएं पर्दों की सफाई के लिए उन्हें नियमित रूप से धोना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार या महीने में दो बार पर्दों को धोना चाहिए ताकि उन पर जमी धूल और गंदगी हट सके। इसके लिए हल्के साबुन का उपयोग करें और ठंडे पानी में धोएं। गर्म पानी से पर्दे सिकुड़ सकते हैं या उनका रंग फीका हो सकता है, इसलिए ठंडा पानी ही सबसे अच्छा है। ध्यान रखें कि पर्दे धोते समय उन्हें उल्टा करके धोएं।

#2 सही तरीके से रखें अगर आप अपने पर्दों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। पर्दों को मोड़कर या लटकाकर रखें ताकि उनमें सिकुड़न या मोड़ न पड़े। इसके अलावा प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें क्योंकि इससे पर्दों में नमी आ सकती है। बेहतर होगा कि आप सूती या लिनन कपड़े का बैग उपयोग करें, जिससे पर्दों को हवा मिलती रहे और वे सुरक्षित रहें।

#3 किनारों को सही करें पर्दों के किनारों पर अक्सर मोड़ आ जाते हैं, जिससे उनका लुक खराब हो सकता है। इन मोड़ों को हटाने के लिए इस्त्री का उपयोग करें। इसके लिए पहले पर्दों को उल्टा करके रखें, फिर उसके किनारों पर इस्त्री करें ताकि मोड़ खुल जाएं। इसके बाद हल्के हाथ से प्रेस करें ताकि पर्दे सही आकार में आ जाएं। इस प्रक्रिया से आपके पर्दों का लुक पहले जैसा दिखेगा और वे लंबे समय तक नए जैसे लगेंगे।