सर्दियों में इस तरह से करें कैमोमाइल पौधे की देखभाल, मिलेगा भरपूर फायदा

कैमोमाइल एक ऐसा पौधा है, जो अपनी खूबसूरत सफेद और पीले फूलों के लिए जाना जाता है। यह पौधा न केवल आपके बगीचे को सजाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। सर्दियों में इस पौधे की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही तरीके से आप इसे आसानी से उगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में कैमोमाइल पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए।

#1 सही जगह का चयन करें कैमोमाइल पौधे को उगाने के लिए सही जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप अच्छी तरह से आती हो, लेकिन सीधे सूरज की किरणें न पड़ें। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती है और इसे स्वस्थ रखती है। इस तरह की जगह आपके कैमोमाइल पौधे के लिए आदर्श होगी।

#2 मिट्टी का ध्यान रखें कैमोमाइल पौधे के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी बहुत जरूरी है। इसमें रेत, खाद और कीचड़ मिलाकर एक उपयुक्त मिश्रण तैयार करें। यह मिश्रण पौधे की जड़ों को पर्याप्त हवा और नमी प्रदान करता है, जिससे वह बेहतर तरीके से बढ़ता है। इसके अलावा मिट्टी का खट्टापन भी संतुलित होना चाहिए, जो कि 6 से 7 के बीच होता है। इससे पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और वह स्वस्थ रहता है।

#3 पानी देने का तरीका अपनाएं कैमोमाइल पौधे को पानी देते समय ध्यान रखें कि अधिक पानी न दें क्योंकि इससे इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। सर्दियों में मिट्टी की नमी बनी रहे, इसके लिए सप्ताह में एक या दो बार हल्का पानी दें। बेहतर होगा कि आप पत्तियों पर पानी न डालें, बल्कि मिट्टी के ऊपर ही पानी दें ताकि जड़ें नमी से भरी रहें। इस तरह आप अपने कैमोमाइल पौधे को स्वस्थ रख सकेंगे।

#4 खाद का उपयोग करें पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खाद न केवल पौधे को ताकतवर बनाता है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधारता है। महीने में एक बार खाद डालना पर्याप्त होगा। इससे आपके कैमोमाइल पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह स्वस्थ रहेगा। जैविक खाद का नियमित उपयोग आपके पौधे को भरपूर लाभ प्रदान करेगा और उसे बेहतर तरीके से बढ़ने में मदद करेगा।