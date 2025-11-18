सर्दियों के दौरान बजरिगर की ऐसे करें देखभाल, रहेगा स्वस्थ

बजरिगर एक लोकप्रिय पालतू पक्षी है, जो अपनी चंचलता और चटख रंगों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में इनकी देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह मौसम ठंडा होता है और बजरिगर को ठंड से बचाना जरूरी होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बजरिगर की सर्दियों में बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं।

#1 पिंजरे को गर्म रखें सर्दियों में बजरिगर के पिंजरे को गर्म रखना बहुत जरूरी है। पिंजरे को किसी गर्म जगह पर रखें, जहां तापमान ठीक रहे। हीटर या गर्मी देने वाले लैंप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये सीधे पिंजरे पर न पड़ें। इसके लिए पिंजरे को किसी दीवार से थोड़ी दूरी पर रखें और उसके चारों तरफ गर्माहट फैलाने वाले कपड़े या कवर लगाएं। इससे बजरिगर को ठंड से बचाया जा सकता है और वह स्वस्थ रहेगा।

#2 सही खान-पान दें बजरिगर को सही खान-पान देना भी जरूरी है। सर्दियों में उन्हें ताजे फल और सब्जियां दें, जो विटामिन-C से भरपूर हों। संतरा, सेब, गाजर आदि उनके लिए अच्छे विकल्प हैं। इसके अलावा उन्हें सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट आदि भी दें, जो उनकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद करेंगे। पानी का ध्यान रखें कि वह ताजा और साफ हो ताकि बजरिगर को पर्याप्त पानी मिल सके। इस तरह का खान-पान उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा।

#3 धूप लगवाएं बजरिगर को नियमित रूप से धूप लगवाना जरूरी है ताकि उनका शरीर विटामिन-D प्राप्त कर सके। यह विटामिन उनके हड्डियों के विकास और शरीर के कामकाज के लिए जरूरी होता है। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। ध्यान रखें कि बजरिगर को सीधी धूप में न रखें क्योंकि इससे उन्हें गर्मी लग सकती है। उन्हें ऐसी जगह रखें, जहां हल्की धूप पड़े और वे आराम से बैठ सकें।

#4 नमी बनाए रखें सर्दियों में हवा सूखी हो जाती है, जो बजरिगर के लिए अच्छी नहीं होती। पिंजरे के पास एक नमी बनाए रखने वाला यंत्र रखें या पिंजरे के आसपास गुनगुना पानी डालकर कपड़े से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। आप चाहें तो पिंजरों के पास एक कटोरी पानी रखकर भी नमी बनाए रख सकते हैं। इससे बजरिगर को सांस लेने में आसानी होगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।