बॉम्बर जैकेट का ध्यान रखने के लिए अपनाएं ये तरीके, लंबे समय तक रहेगी नई जैसी

बॉम्बर जैकेट एक स्टाइलिश और आरामदायक विकल्प है, जो ठंड के मौसम में आपको गर्माहट देने के साथ-साथ फैशनेबल भी दिखाती है। हालांकि, अगर इसका सही तरीके से ख्याल न रखा जाए तो यह जल्दी खराब हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी बॉम्बर जैकेट को लंबे समय तक नई जैसी बनाए रख सकते हैं।

#1 ड्राई क्लीनिंग का करें उपयोग बॉम्बर जैकेट को साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल गंदगी हटती है बल्कि कपड़े की गुणवत्ता भी बनी रहती है। घर पर धोने से कपड़े की सिलाई कमजोर हो सकती है और रंग भी फीका पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ड्राई क्लीनिंग का विकल्प चुनें। यह तरीका आपके कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखता है और उन्हें खराब होने से बचाता है।

#2 नरमी से संभालें अपनी बॉम्बर जैकेट को पहनते समय या उतारते समय हमेशा नरमी से संभालें। जोर-जोर से खींचने या खींचने से इसके सिलाई कमजोर हो सकते हैं और कपड़ा खराब हो सकता है। इसके अलावा जब आप अपनी बॉम्बर जैकेट को अलमारी में रखते हैं तो उसे हल्के हाथों से मोड़ें या लटकाएं। इससे इसकी आकृति बनी रहती है और यह लंबे समय तक अच्छी दिखती है। इस तरह आप अपनी बॉम्बर जैकेट को सुरक्षित रख सकते हैं।

Advertisement

#3 मशीन से धोने से बचें बॉम्बर जैकेट को मशीन में धोना सबसे अच्छा नहीं होता है क्योंकि इससे इसके कपड़े पर बुरा असर पड़ सकता है। मशीन में धोते समय कपड़े की धागे टूट सकते हैं और रंग भी फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप हाथ से हल्के गुनगुने पानी और साबुन का उपयोग करके अपनी जैकेट को साफ करें। इससे न केवल जैकेट साफ रहेगी बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी।

Advertisement

#4 सही हैंगर का उपयोग करें अपनी बॉम्बर जैकेट को सही हैंगर पर लटकाना बहुत जरूरी है ताकि उसकी आकृति बनी रहे। चौड़े और मजबूत हैंगर का उपयोग करें जो आपकी जैकेट को सही तरीके से सपोर्ट दे सकें। पतले या कमजोर हैंगर से आपकी जैकेट की आकृति बिगड़ सकती है और यह ठीक से लटकी नहीं पाएगी। इसके अलावा जब आप अपनी बॉम्बर जैकेट को अलमारी में रखते हैं तो उसे हल्के हाथों से मोड़ें या लटकाएं।