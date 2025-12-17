रसोई के बगीचे में आसानी से उगाई जा सकती हैं फलियां, जानिए तरीका

फलियां एक पौष्टिक सब्जी है, जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होती है। इसे आप अपने रसोई के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको फलियों की खेती के लिए जरूरी सभी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने बगीचे को हरा-भरा बना सकें और ताजे फलियों का आनंद ले सकें। फलियां गर्मियों की फसल है और इसे बारिश के मौसम में भी उगाया जा सकता है।

#1 सही मिट्टी का चयन करें फलियों की खेती के लिए सही मिट्टी का चयन बहुत जरूरी है। इसे उगाने के लिए रेतीली या बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस तरह की मिट्टी पानी को अच्छे से सोखती है और पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहती है। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी नहीं है तो आप बाजार से मिट्टी सुधारने वाली चीजें ला सकते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा मिट्टी का अम्लीयता स्तर 6-7 के बीच होना चाहिए।

#2 बीज बोने का सही समय फलियों के बीज बोने का सही समय बहुत अहम है। इसे गर्मियों में बोना चाहिए जब तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस हो। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त गर्मी मिलती है और वे जल्दी विकसित होते हैं। बीज बोने से पहले उन्हें पानी में भिगो दें ताकि वे जल्दी अंकुरित हो सकें। इसके बाद मिट्टी में गड्ढे खोदकर हर गड्ढे में 2-3 बीज डालें और हल्की मिट्टी डालकर पानी दें। ऐसा करने से पौधे स्वस्थ और मजबूत होंगे।

Advertisement

#3 पौधों को पर्याप्त धूप मिले फलियों के पौधों को पर्याप्त धूप मिलना बहुत जरूरी है। इन्हें रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। अगर आप इन पौधों को घर के अंदर उगा रहे हैं तो उन्हें किसी खिड़की के पास रखें जहां प्राकृतिक रोशनी आती हो। बाहर उगाने पर भी सुनिश्चित करें कि पौधे पर सीधी धूप पड़े, लेकिन सुबह की धूप ही पर्याप्त होती है क्योंकि दोपहर की धूप तेज होती है।

Advertisement

#4 नियमित रूप से पानी दें फलियों के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह-सुबह या शाम को पौधों पर हल्का पानी छिड़कें। इससे मिट्टी नम रहती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। इसके अलावा बारिश के बाद खुदाई करके जांच करें कि मिट्टी कितनी गीली है ताकि पौधों को सही मात्रा में पानी मिल सके।