बहन की शादी में फ्लोरल लहंगा पहनने वाली हैं? इसे ऐसे करें स्टाइल

फ्लोरल लहंगा न केवल पारंपरिक होता है, बल्कि इसमें एक खास आकर्षण भी होता है। अगर आपकी बहन की शादी है और आप सोच रही हैं कि इस तरह के लहंगे को कैसे स्टाइल किया जाए ताकि आप सबसे अलग और खूबसूरत दिखें, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने लहंगे को और भी खास बना सकती हैं।

#1 हल्का मेकअप अपनाएं फ्लोरल लहंगे के साथ भारी मेकअप न करें। हल्का मेकअप ही आपके लुक को निखारेगा। इस अवसर पर त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार दिखाने के लिए हल्की क्रीम का इस्तेमाल करें और हल्के रंग की लिपस्टिक लगाएं। आंखों पर हल्का काजल और मस्कारा लगाएं ताकि आपकी आंखें खूबसूरत दिखें। इसके अलावा गालों पर हल्का रंग लगाएं जिससे आपका चेहरा तरोताजा और निखरा हुआ लगे। यह मेकअप आपको एक सुंदर और आकर्षक लुक देगा।

#2 बालों को खुला रखें फ्लोरल लहंगे के साथ बालों को खुला छोड़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप अपने बालों में कुछ छोटे-छोटे फूल लगा सकती हैं या फिर हल्के से बन बना सकती हैं, जिसमें थोड़ा-सा फूल शामिल हो। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा और आप सबसे अलग दिखेंगी। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें हल्का सा लहराकर खुला रखें, जिससे आपका चेहरा निखरेगा और आप बेहद खूबसूरत लगेंगी।

#3 हल्के गहने पहनें जब आप फ्लोरल लहंगे को पहन रही हों तो भारी गहने पहनने की जरूरत नहीं होती। हल्के झुमके, कड़े और एक छोटी सी नथ आपके लुक को पूरा करेंगे। इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा और आप आरामदायक भी महसूस करेंगी। गहनों का यह मेल आपके फ्लोरल लहंगे के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। हल्के गहने पहनने से आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी और आपका लुक भी खास दिखेगा।

#4 फुटवियर का चयन सोच-समझकर करें फुटवियर का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों क्योंकि शादी का दिन लंबा होता है। चप्पल या हाई हील्स जूते चुनें, जो आपके लहंगे के साथ अच्छे लगें। अगर संभव हो तो सपाट सैंडल पहनें ताकि चलने में कोई दिक्कत न हो और आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करें। इसके अलावा फुटवियर का रंग और डिजाइन ऐसा चुनें, जो आपके पूरे लुक को संतुलित बनाए रखे और आपको स्टाइलिश दिखाए।