भेड़ से ऊन काटते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

ऊनी कपड़ों की मांग कभी कम नहीं होती है। ये न केवल ठंड से बचाते हैं, बल्कि फैशन में भी चलते हैं। ऊन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए भेड़ की सही देखभाल जरूरी है। भेड़ से ऊन काटते समय कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि ऊन की गुणवत्ता बनी रहे और भेड़ को कोई नुकसान न हो। आइए आज हम आपको भेड़ से ऊन काटते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।

#1 सही समय चुनें भेड़ों से ऊन काटने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। गर्मियों में भेड़ से ऊन काटना सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस समय वे आरामदायक महसूस करती हैं और गर्मी से परेशान नहीं होती हैं। सर्दियों में ऊन काटने से भेड़ को ठंड लग सकती है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों के दौरान ही ऊन काटना बेहतर होता है।

#2 सही औजारों का उपयोग करें भेड़ों से ऊन काटने के लिए सही औजारों का उपयोग करना जरूरी है। तेज ब्लेड वाले कैंची या मशीन का इस्तेमाल करें ताकि ऊन काटना आसान हो जाए और भेड़ को कोई चोट न पहुंचे। धैर्यपूर्वक काम करें और ध्यान रखें कि भेड़ को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा औजारों को साफ-सुथरा रखें ताकि वे लंबे समय तक सही तरीके से काम करें और किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

#3 भेड़ को आराम दें भेड़ों को ऊन काटते समय आराम देना बहुत जरूरी है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पहले उन्हें अच्छी तरह से तैयार करें और फिर धीरे-धीरे ऊन काटें। अगर भेड़ को कोई असुविधा महसूस होती है तो थोड़ी देर रुकें और उन्हें शांत करने का प्रयास करें। इसके बाद ही फिर से ऊन काटना शुरू करें। इस तरह भेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा और वे आरामदायक महसूस करेंगी।

#4 साफ-सफाई का ध्यान रखें भेड़ों से ऊन काटने से पहले और बाद में साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऊन काटने के बाद कटे हुए हिस्से को साफ करें ताकि कोई भी गंदगी या कीटाणु वहां न रहें। इसके अलावा भेड़ के शरीर को भी साफ रखें ताकि उनकी त्वचा स्वस्थ रहे और कोई संक्रमण न हो। साफ-सफाई से भेड़ स्वस्थ रहती हैं और उनकी ऊन की गुणवत्ता भी बनी रहती है, जिससे वे आरामदायक महसूस करेंगी।