शादी में एथनिक को-ऑर्ड सेट पहनना है? ऐसे करें स्टाइल, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

शादी का सीजन आते ही हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। एथनिक को-ऑर्ड सेट्स इस मौके पर एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिससे आप अपने एथनिक को-ऑर्ड सेट को सही तरीके से स्टाइल कर सकें और शादी में चार चांद लगा सकें।

#1 सही रंग का चयन करें रंगों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपकी त्वचा के रंग से मेल खाते हों। हल्के रंग जैसे पेस्टल शेड्स गर्मियों में ताजगी देते हैं, जबकि गहरे रंग जैसे लाल या नीला सर्दियों में गर्माहट महसूस कराते हैं। इसके अलावा आप अपने कपड़ों के हिसाब से रंगों का मेल भी कर सकती हैं, जैसे कि हल्के गुलाबी कुर्ते के साथ गहरे गुलाबी पैंट्स, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#2 कपड़े का ध्यान रखें कपड़े का चयन करते समय यह देखना जरूरी है कि वह मौसम के अनुकूल हो। गर्मियों में हल्के और हवा लगने वाले कपड़े जैसे सूती या लिनेन चुनें, जो आपको ठंडक देंगे और आरामदायक महसूस करवाएंग, वहीं सर्दियों में वेलवेट या सिल्क जैसे भारी कपड़े अच्छे रहते हैं, जो आपको गर्माहट देंगे और शाही अंदाज देंगे। इस तरह आप हर मौसम में सही कपड़े चुनकर अपने एथनिक को-ऑर्ड सेट को और भी खास बना सकती हैं।

#3 गहनों का सही चयन करें गहने आपके एथनिक को-ऑर्ड सेट को पूरा करते हैं और उसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अगर आपका पहनावा भारी है तो हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे, वहीं साधारण पहनावे के साथ भारी गहने अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप अपने गहनों में संतुलन बना सकती हैं, जैसे कि अगर आपका कुर्ता हल्का हो तो बड़े झुमके या चूड़ियां पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक खास लगेगा।

#4 बालों का स्टाइल बनाएं बालों का स्टाइल भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करता है। अगर आपका पहनावा भारी है तो बालों को सरल तरीके से बांधना बेहतर रहता है, जिससे आपका चेहरा खुला रहे और आकर्षण बना रहे। इसके लिए आप जूड़ा या चोटी बना सकती हैं, वहीं साधारण पहनावे के साथ खुले बाल अच्छे लगते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगता है। इस तरह आप अपने बालों के स्टाइल को अपने एथनिक को-ऑर्ड सेट के अनुसार ढाल सकती हैं।