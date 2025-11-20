एशेज सीरीज 2025-26: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल सकती है जोरदार टक्कर

बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की नजर इस बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक दशक बाद पहली टेस्ट जीत दर्ज करने पर है और उनकी टीम बेहद संतुलित और दमदार दिखाई दे रही है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को चोटिल पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की कमी खलेगी, जबकि स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी।

#1 उस्मान ख्वाजा बनाम मार्क वुड पर्थ में कौन सी टीम जीत दर्ज करती है, यह सीरीज की दिशा तय कर सकती है। यहां की तेज और उछाल भरी पिच पर दोनों टीमों के सलामी बल्लेबाज शुरुआत में सतर्क रहेंगे। यदि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो अनुभवी उस्मान ख्वाजा और मार्क वुड के बीच जंग देखने लायक होगी। ऑफ-स्टंप के बाहर जाती गेंद पर ख्वाजा को वुड पहले परेशान कर चुके हैं। 8 मुकाबलों में उन्होंने ख्वाजा को 3 बार आउट किया है।

#2 जोफ्रा आर्चर बनाम स्टीव स्मिथ 2019 की एशेज सीरीज में जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदों से चोट खाते स्टीव स्मिथ के वीडियो आज भी फैंस की यादों में ताजा हैं। यह रोचक प्रतिद्वंद्विता पर्थ में एक बार फिर देखने को मिलेगी, जहां उछालभरी पिच का फायदा उठाने के लिए आर्चर पूरी तरह तैयार होंगे। भले ही उन्होंने स्मिथ को कई बार कठिनाई में डाला है, लेकिन 164 गेंदों में वह उन्हें कभी आउट नहीं कर पाए हैं। इनमें 121 गेंदें डॉट रहीं।

#3 जो रूट बनाम मिचेल स्टार्क पिछले कुछ सालों में अनगिनत रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अब जो रूट उस आखिरी चुनौती की ओर देख रहे हैं, जिसे वे अब तक पार नहीं कर पाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक। इतने शानदार करियर के बावजूद उनका यह इंतजार जारी है। उधर मिचेल स्टार्क भी उन्हें खुलकर खेलने नहीं देना चाहेंगे। स्टार्क का रूट के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है और वे 31 पारियों में उन्हें 8 बार पवेलियन भेज चुके हैं।