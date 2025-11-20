पार्टी में जाना है? ऐसे करें मेकअप, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

अगर आप किसी पार्टी में जाने वाली हैं तो ऐसे में आपके मन में यही सवाल घूमता होगा कि पार्टी मेकअप किस तरह से किया जाए? पार्टी मेकअप करते समय कई महिलाएं उलझन में पड़ जाती हैं कि किस रंग की लिपस्टिक लगाएं, आंखों पर किस रंग का आईशैडो लगाएं और किस तरह की गहने पहनें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिनसे आप पार्टी मेकअप कर सकती हैं।

#1 सबसे पहले त्वचा को तैयार करें पार्टी मेकअप की शुरुआत हमेशा साफ और नमी युक्त त्वचा से करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। इसके बाद एक अच्छा प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। इसके बाद एक हल्का फाउंडेशन लगाएं और इसे अच्छे से मिलाएं। इससे आपकी त्वचा एक समान दिखेगी और मेकअप भी सही से बैठ पाएगा। इसके बाद एक सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि मेकअप और भी खूबसूरत दिखे।

#2 आंखों पर इस तरह से करें मेकअप पार्टी में आंखों का मेकअप सबसे ज्यादा अहम होता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर एक अच्छा आई प्राइमर लगाएं, फिर अपनी आंखों के ऊपरी हिस्से पर हल्का भूरे या हल्के रंग का आईशैडो लगाएं। इसके बाद अपनी आंखों की पलक पर सुनहरे या चांदी के रंग का आईशैडो लगाएं। अंत में पलकें घनी दिखाने के लिए मस्कारा लगाएं और अगर आप चाहें तो आईलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

#3 लिपस्टिक का ऐसे करें चयन पार्टी लुक के लिए लिपस्टिक का चयन भी अहम होता है। अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो आप लाल, मैरून या प्लम रंग की लिपस्टिक चुन सकती हैं। अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो आप गुलाबी, कोरल या हल्के रंग की लिपस्टिक चुन सकती हैं। इसके अलावा आप चमकदार लिपस्टिक या ग्लॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि लिपस्टिक आपकी त्वचा के रंग से मेल खाती हो।