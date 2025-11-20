विवेक ओबेरॉय बोले- कौन शाहरुख खान? 25 साल बाद लोग उन्हें भी भूल जाएंगे 

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को 25 साल बाद लोग भूल जाएंगे। अब भले ही विवेक ने अपने विचार मीडिया के सामने रखे हों, लेकिन उन्होंने जो दावा किया है, उससे कोई और आहत हो न हो, पर शाहरुख के प्रशंसकों को जरूर मिर्ची लग सकती है। सोशल मीडिया पर भी विवेक का ये बयान खूब चर्चा में है।

बयान "25 साल बाद लोग पूछेंगे- कौन शाहरुख खान?" पिंकविला को दिए इंटरव्यू में विवेक ने कहा, "बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में और कलाकार समय के साथ भुला दिए जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1960 में आई फिल्मों और उनके कलाकारों के बारे में आज कोई नहीं जानता और उन्होंने क्या बड़ा किया, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे ही 25 साल बाद यानी 2050 में लोग पूछेंगे, कौन शाहरुख खान? शायद तब तक लोग उन्हें भूल जाएं, चाहे वो अभी कितने ही बड़े क्यों न हों।"

उदाहरण जैसे आज की पीढ़ी राज कपूर को नहीं जानती- विवेक विवेक बोले, "जैसे आज हम और आप राज कपूर को सिनेमा का भगवान मानते हैं, लेकिन अगर आप किसी युवा से पूछेंगे, जो रणबीर कपूर का फैन है तो उसे शायद पता भी न हो कि राज कपूर कौन थे। समय के साथ पुराने कलाकार और उनकी फिल्में युवा पीढ़ी की नजर में फीकी पड़ जाती हैं। भले ही आप कितने बड़े सितारे हों धीरे-धीरे पहचान और काम का महत्व नई पीढ़ी के लिए कम हो सकता है।"

सफरनामा 'दीवाना' से 'किंग' तक, शाहरुख खान का लंबा सफर शाहरुख का करियर साज 1992 में फिल्म 'दीवाना' से शुरू हुआ और तब वो एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। शाहरुख की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्टारडम और फैन फॉलोइंग। उनके फैंस सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी हैं। वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और अपने फैंस के साथ सीधे जुड़ते हैं। शाहरुख इन दिनों 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है।