त्योहारों के दौरान इस तरह से पहनें एथनिक को-ऑर्ड सेट, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

त्योहार आते ही हर कोई खास दिखने की चाह रखता है। महिलाएं इस दौरान पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, लेकिन पारंपरिक कपड़ों में कई बार उन्हें असुविधा महसूस होने लगती है। ऐसे में एथनिक को-ऑर्ड सेट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है क्योंकि यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। आइए जानते हैं कि त्योहारों के मौके पर एथनिक को-ऑर्ड सेट को कैसे स्टाइल किया जा सकता है।

#1 हल्के रंगों का चुनाव करें त्योहारों पर हल्के रंगों का चुनाव करना हमेशा अच्छा होता है। हल्के गुलाबी, नीले, पीले या हरे रंग के को-ऑर्ड सेट न केवल आपको ताजगी का एहसास दिलाएंगे, बल्कि आपके लुक को भी खास बना देंगे। इन रंगों से आपका चेहरा खिलता हुआ दिखेगा और आप सबसे अलग नजर आएंगी। इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े गर्मियों में ठंडक भी प्रदान करते हैं, जिससे आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी।

#2 डिजाइन और पैटर्न पर ध्यान दें एथनिक को-ऑर्ड सेट में डिजाइन और पैटर्न का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वे ज्यादा भारी न हों। फ्लोरल डिजाइन, ज्योमेट्रिक पैटर्न या छोटे-मोटे बॉर्डर वाले कपड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि पहनने में भी आरामदायक होते हैं। इसके अलावा इनका रंग भी हल्का और ताजगी भरा होता है, जो आपको पूरे दिन तरोताजा महसूस कराएगा। इस तरह के डिजाइन और पैटर्न आपके लुक को और भी खास बनाएंगे।

#3 एक्सेसरीज का सही मेल बनाएं एथनिक को-ऑर्ड सेट के साथ एक्सेसरीज का मेल बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपका लुक पूरा हो सके। आप हल्के झुमके, चूड़ियां या एक साधारण हार पहन सकती हैं, जो आपके पूरे परिधान को अच्छा लुक देगा। इसके अलावा आप हाथों में घड़ी या कंगन भी पहन सकती हैं, जो आपके स्टाइल को और भी खास बनाएंगे। एक्सेसरीज का सही चयन आपके एथनिक को-ऑर्ड सेट के साथ एक बेहतरीन मेल बनाएगा और आपको आकर्षक लुक देगा।

#4 फुटवियर्स का चयन करें फुटवियर्स का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों क्योंकि त्योहारों पर आपको बहुत चलना पड़ता है। फ्लैट सैंडल या हाई हील्स फुटवियर्स दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन फ्लैट सैंडल ज्यादा सुविधाजनक होती हैं। इसके अलावा आप ब्लॉक हील्स फुटवियर्स भी पहन सकती हैं, जो आपके एथनिक को-ऑर्ड सेट के साथ अच्छी लगेंगी। इस तरह के फुटवियर्स न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि आपके लुक को भी खास बना सकते हैं।