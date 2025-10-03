क्या है समकालीन कला? जानिए इसका इतिहास और सभी अन्य अहम बातें

समकालीन कला एक ऐसा शब्द है, जो आजकल बहुत चर्चा में है। यह कला की एक ऐसी शैली है, जो वर्तमान समय में बनती और देखी जाती है। समकालीन कला में चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो, इंस्टॉलेशन आर्ट और प्रदर्शन कला शामिल होती हैं। इस लेख में हम समकालीन कला के इतिहास, इसकी विशेषताओं और इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको इस कला शैली की बेहतर समझ मिल सके।

इतिहास समकालीन कला का इतिहास समकालीन कला का इतिहास 20वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। इस समय तक मूर्तिकला और चित्रकला जैसी पारंपरिक कला शैलियां ही प्रचलित हुआ करती थीं। हालांकि, जैसे-जैसे समाज में बदलाव आते गए, वैसे-वैसे कला भी बदलती गई। 1960 के दशक से शुरू होकर 21वीं सदी तक समकालीन कला ने कई रूप धारण किए। इस दौरान कई नए तकनीकों और माध्यमों का उपयोग हुआ, जिससे कला को नए आयाम मिले।

खास बातें समकालीन कला की खास बातें समकालीन कला की खासियत यह है कि यह समाज के वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को दर्शाया जाता है। इसके अलावा समकालीन कला में प्रयोगात्मकता का बहुत महत्व होता है। कलाकार नए-नए तरीकों का उपयोग करके अपनी सोच को प्रकट करते हैं। इसमें पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कला को एक नया रूप मिलता है।

भारत भारत में समकालीन कला भारत में भी समकालीन कला ने अपनी जगह बनाई है। भारतीय कलाकारों ने भी इस शैली को अपनाया और अपनी सोच और संस्कृति को इसके जरिए दर्शाया। भारतीय समकालीन कला में मिनिएचर पेंटिंग और पट्टचित्र आदि जैसे पारंपरिक भारतीय कला रूपों को आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा भारतीय समकालीन कलाकार समाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी इस माध्यम का सहारा लेते हैं।