अपने पालतू जानवर को गमलों को खोदने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अगर आपको अपने पालतू जानवर के गमलों को खोदने की आदत से परेशानी हो रही है तो आप कुछ आसान तरीकों से इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पालतू जानवर को भी खुश रख सकते हैं। यह लेख आपको कुछ ऐसे प्रभावी उपाय बताएगा, जिनसे आप अपने पालतू जानवर को पौधों के गमलों को खोदने से रोक सकते हैं।

#1 गमलों के चारों ओर रुकावट बनाएं अपने पौधों के गमलों के चारों ओर एक रुकावट बनाकर आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आप लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका पालतू जानवर गमलों तक नहीं पहुंच पाएगा और उन्हें खोदने से रोका जा सकेगा। इस उपाय से आप अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं।

#2 कड़वे स्प्रे का करें इस्तेमाल कई बार पालतू जानवर गमलों को खोदने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके पौधे खराब हो सकते हैं। इसके लिए आप कड़वे स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। बाजार में ऐसे कई स्प्रे उपलब्ध होते हैं, जो पालतू जानवरों को पसंद नहीं आते और उन्हें गमलों से दूर रखते हैं। आप हर्बल कड़वे स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पौधों के लिए सुरक्षित होते हैं और पालतू जानवरों को परेशान नहीं करते।

Advertisement

#3 गमलों में पत्थर डालें अपने पौधों के गमलों में छोटे-छोटे पत्थर डालकर आप उन्हें खोदने से रोक सकते हैं। पत्थर न केवल गमलों को मजबूती देते हैं बल्कि पालतू जानवरों को भी परेशान करते हैं। जब वे इन पत्थरों को छूते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वे गमलों से दूर रहते हैं। यह तरीका न केवल आपके पौधों को सुरक्षित रखता है बल्कि आपके पालतू जानवर को भी एक नई जगह मिलती है।

Advertisement

#4 गमलों पर जाली लगाएं अगर आपके गमले बड़े हैं तो उन पर हल्की जाली लगाकर आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। यह जाली पालतू जानवरों को दिखने नहीं देती, जिससे वे उन्हें खोदने की कोशिश नहीं करते। इसके अलावा, यह आपके पौधों को भी सुरक्षित रखता है और उन्हें खराब होने से बचाता है। आप इस जाली का उपयोग घर के अंदर और बाहर दोनों जगह कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं।