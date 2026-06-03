बालों का रंग जल्दी फीका हो जाता है तो अपनाएं ये तरीके, लंबे समय तक रहेगा बरकरार

आजकल बाजार में कई तरह के बाल रंगने के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सफेद या भूरे बालों को किसी भी रंग में बदल सकते हैं। हालांकि, कई लोगों को इस बात से शिकायत रहती है कि बालों का रंग कुछ ही दिनों में फीका हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर बालों को लंबे समय तक रंगा रख सकते हैं।

#1 रंग करने के बाद बालों को न धोएं अगर आप किसी कारणवश बालों को रंग करवाने के तुरंत बाद उन्हें धो लेते हैं तो ऐसा करने से बचें। दरअसल, बालों को रंग करवाने के 2-3 दिन बाद तक उन्हें धोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से रंग जल्दी फीका हो सकता है। आप चाहें तो बालों को रंग करवाने के बाद 2-3 दिन तक किसी भी तरह के बालों के उत्पाद जैसे कंडीशनर और शैंपू आदि का इस्तेमाल भी न करें। इससे रंग लंबे समय तक बना रहेगा।

#2 रंग वाले बालों को गर्मी से बचाएं अगर आप चाहें तो रंग करवाने के बाद अपने बालों को स्टाइल करने के लिए गर्म उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले गर्म उपकरणों पर गर्मी से बचाने वाला स्प्रे लगाएं। इसके अलावा बालों को सुखाने, सीधा करने या घुमाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि इनसे बालों की नमी कम होने लगती है और उनका रंग भी खराब हो जाता है।

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#3 गीले बालों पर धूप न पड़ने दें गीले बालों पर धूप पड़ने से भी उनका रंग खराब हो सकता है। इसलिए जब भी आप बालों को रंग करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों पर धूप न पड़े। इससे बालों की नमी कम हो सकती है और उनका रंग भी फीका पड़ सकता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गीले बालों को एक तौलिये से अच्छे से ढक लें, फिर किसी अन्य काम में लगें।

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#4 रंग वाले बालों को धोने के लिए ऐसे करें शैंपू का इस्तेमाल रंग वाले बालों को धोने के लिए ऐसे शैंपू का इस्तेमाल करें, जो बिना सल्फेट के हो और रंग को सुरक्षित रखने वाले हों। इसके अलावा बालों को धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि गर्म पानी से बालों का रंग फीका पड़ सकता है। अगर ठंडे पानी से बाल धोने में दिक्कत होती है तो बालों को धोने से पहले पानी को हल्का गर्म कर लें, फिर बालों को ठंडे पानी से धो लें।