त्योहारों के दौरान वजन नियंत्रित रखने में मददगार हैं ये 5 तरीके

त्योहारों का मौसम आते ही मिठाइयों का बाजार सज जाता है और लोग भी इनका स्वाद चखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे में वजन बढ़ने की चिंता सताने लगती है। हालांकि, अगर आप इन त्योहारों के दौरान कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं तो वजन बढ़ने का डर नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कि त्योहारों के दौरान वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

#1 पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें शामिल त्योहारों के दौरान लोग अक्सर तले-भुने और जंक फूड्स का सेवन अधिक करने लगते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे में इनकी जगह पोषक तत्वों से भरपूर आहार को अपने खाने में शामिल करें। इससे न केवल पेट भरा हुआ महसूस होगा बल्कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके लिए आप हरी सब्जियां, फल, सलाद, दाल, सूखे मेवे और ओट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे त्योहारों के दौरान भी आप सेहतमंद रह सकते हैं।

#2 पानी का सेवन करें ज्यादा पानी का सेवन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त पानी का सेवन शरीर के लिए कई अन्य लाभ प्रदान कर सकता है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। साथ ही पानी की कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी और ताजे फलों का रस भी पीएं।

#3 शारीरिक गतिविधियों को न करें नजरअंदाज त्योहारों के दौरान लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। शारीरिक गतिविधियां न केवल आपका वजन नियंत्रित रख सकती हैं, बल्कि तनाव और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकती हैं। इसके लिए आप रोजाना 30 से 60 मिनट तक टहलने के साथ ही योग और हल्की कसरत कर सकते हैं। इससे आप फिट और तरोताजा महसूस करेंगे।

#4 कम मात्रा में मिठाई खाएं त्योहारों के दौरान मिलने वाली मिठाई घर के बड़े-बुजुर्ग खुद बनाते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही ताजगी का एहसास भी दिलाती है। ऐसे में इनका स्वाद चखे बिना रह पाना मुश्किल है। इसलिए इनका सेवन कम मात्रा में करें। इसके अतिरिक्त मिठाई खाने के बाद पानी या फिर कोई फल जरूर खाएं। इससे शरीर में मीठे की मात्रा संतुलित रहेगी और आपके लिए मिठाई खाना सुरक्षित भी रहेगा।