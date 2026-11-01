त्योहारों के दौरान सक्रीय बने रहना

भारत के त्योहारों के मौसम में खुद को सक्रिय रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन सयाली 05:48 pm Nov 01, 202605:48 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हम सभी के मन में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ने लगती है। इस दौरान कई लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम और खाने-पीने की आदतों में बदलाव कर देते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को सक्रिय रखने के लिए कुछ तरीके अपनाएं। आइए जानते हैं कि त्योहारों के मौसम में खुद को सक्रिय रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए।