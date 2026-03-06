नई रसोई बनवा रहे हैं तो इन बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

घर के हर कमरे की तरह रसोई का भी अपना एक खास महत्व है। अगर आप नई रसोई बनवा रहे हैं तो आपके लिए यह तय करना बहुत जरूरी है कि रसोई कैसी होनी चाहिए। रसोई के डिजाइन से लेकर रंगों तक, हर चीज का असर आपके घर के माहौल पर पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखने से आपकी रसोई खूबसूरत और आरामदायक बन सकती है।

#1 रसोई का आकार चुनें रसोई का आकार चुनना सबसे पहला कदम है। अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो आप 'एल' आकार या 'यू' आकार डिजाइन चुन सकते हैं। इससे हर चीज तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा जगह है तो 'आई' आकार या खुली रसोई भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आप रसोई में काम करने के लिए काउंटर की ऊंचाई का भी ध्यान रखें।

#2 सही उपकरणों का चयन करें रसोई के उपकरणों का चयन करते समय उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर ध्यान दें। जैसे कि गैस चूल्हा, ओवन, माइक्रोवेव आदि उपकरण अच्छे ब्रांड के हों ताकि लंबे समय तक चल सकें और काम में कोई रुकावट न आए। इसके अलावा उपकरणों की संख्या भी सीमित रखें ताकि रसोई ज्यादा भरी-भरी न लगे। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण एक-दूसरे के साथ अच्छे से मेल खा रहे हों।

Advertisement

#3 सामान रखने की जगह बनाएं रसोई में सामान रखने की जगह बहुत अहम होती है। इसके लिए आप अलमारी, शेल्फ और दराज का उपयोग कर सकते हैं। अलमारी को ऊंचाई पर रखें ताकि नीचे की जगह खाली रह सके और आप इसे अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकें। छोटे-मोटे बर्तन, मसाले आदि रखने के लिए शेल्फ का भी इस्तेमाल करें। दराज में आप चम्मच, कांटा, चाकू जैसी चीजें रख सकते हैं। इसके अलावा आप रसोई में अलमारी भी बना सकते हैं।

Advertisement

#4 रोशनी की व्यवस्था पर दें ध्यान रसोई में सही रोशनी की व्यवस्था बहुत जरूरी है ताकि खाना बनाते समय कोई दिक्कत न हो। इसके लिए आप छत पर लगे हुए ट्यूबलर लाइट्स या फिर लटकने वाली लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खिड़की के पास भी रोशनी का ध्यान रखें ताकि प्राकृतिक रोशनी भी मिलती रहे। अगर आप रात में काम करते हैं तो एलईडी लाइट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे रसोई में रोशनी भी अच्छी रहेगी और माहौल भी रोशन रहेगा।