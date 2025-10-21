दिवाली के बाद फर्श से आसानी से हटाएं रंगोली के स्टिकर्स, अपनाएं ये तरीके

दिवाली का त्योहार मनाते समय कई लोग अपने घर पर रंगोली बनाते हैं, लेकिन जब त्योहार खत्म हो जाता है तो रंगोली के स्टिकर्स को हटाना एक मुश्किल काम हो जाता है, खासकर अगर स्टिकर्स फर्श पर लगे हों तो इन्हें साफ करने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से रंगोली के स्टिकर्स को फर्श से आसानी से हटाया जा सकता है।

#1 गर्म पानी का करें इस्तेमाल रंगोली के स्टिकर्स को फर्श से हटाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक बाल्टी में गर्म पानी भरें और फिर उसमें थोड़ा साबुन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को फर्श पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें ताकि स्टिकर गीला हो जाए। इसके बाद एक ब्रश से रगड़कर स्टिकर को हटाने की कोशिश करें। इससे स्टिकर आसानी से हट जाएगा और फर्श साफ हो जाएगा।

#2 सिरका भी है असरदार सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो रंगोली के स्टिकर्स को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप सिरके को दो कप पानी में मिलाकर फर्श पर डालें और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक ब्रश से रगड़कर स्टिकर को हटाने की कोशिश करें। अगर स्टिकर अभी भी चिपका हुआ लगे तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। सिरका न केवल स्टिकर को हटाएगा बल्कि फर्श को भी साफ और चमकदार बनाएगा।

#3 सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण बनाएं सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी रंगोली के स्टिकर्स को हटाने में सहायक हो सकता है। इसके लिए एक कप सिरके में दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और इसे फर्श पर डालें जहां स्टिकर लगा हो। कुछ मिनट छोड़ दें ताकि मिश्रण अच्छे से काम कर सके, फिर ब्रश से रगड़ें। यह मिश्रण स्टिकर को ढीला कर देगा, जिससे इसे हटाना आसान हो जाएगा। इससे फर्श भी साफ रहेगा और कोई नुकसान नहीं होगा।