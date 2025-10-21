त्योहारों के बाद करके देखें नारियल और नींबू के डिटॉक्स वाटर का सेवन, मिलेंगे ये फायदे

त्योहारों के दौरान लोग जी भर के पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। बाद में उन्हें पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें कब्ज और सूजन आदि शामिल होती हैं। ऐसे में रोजान सुबह नारियल और नींबू का डिटॉक्स वाटर पीने से राहत पाई जा सकती है। यह पेय शरीर को हाइड्रेट करने के साथ-साथ पेट की सूजन घटाने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं इस पेय को खान-पान का हिस्सा बनाने से क्या लाभ मिलते हैं।

#1 शरीर होता है हाइड्रेट त्योहारों के जश्न के दौरान लोग पानी का सेवन करना भूल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होता है। अगर आप भी इसका शिकार हैं तो नारियल और नींबू का डिटॉक्स वाटर पिएं। नारियल पानी में 94 प्रतिशत पानी होता है और यह पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर होता है। इसमें नींबू मिलाने से मिनरल का अवशोषण बढ़ जाता है और पेय ज्यादा असरदार बन जाता है। इसी के चलते यह शरीर को हाइड्रेट करके नई ऊर्जा प्रदान करता है।

#2 सूजन से मिलता है छुटकारा तला-भुना और ज्यादा मीठा खाने की वजह से पेट में सूजन आना लाजमी है। इससे छुटकारा पाने के लिए डाइट में नारियल और नींबू का डिटॉक्स वाटर शामिल करके देखें। इन दोनों सामग्रियों में साइटोकाइनिन, फ्लेवोनोइड्स और एस्कॉर्बिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में योगदान देते हैं, जिसके चलते सूजन भी कम होने लगती है। साथ ही इस पेय में प्राकृतिक चीनी होती है, जो ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाती।

#3 प्रतिरक्षा होती है मजबूत दिवाली जैसे त्योहारों के बाद बहुत थकावट महसूस होती है और आलस आता रहता है। इसी बीच कई लोग बुखार और जुखाम जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा होने का एक कारण कमजोर प्रतिरक्षा हो सकती है। नींबू लगभग 30-40 मिलीग्राम विटामिन-C प्रदान करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। वहीं, नारियल पानी में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।

#4 पेट को मिलता है फायदा त्योहारों के दौरान रोजाना तैलीय भोजन करने के बाद पेट को आराम देना जरूरी होता है। ऐसे में सुबह के वक्त नारियल और नींबू का डिटॉक्स वाटर पीना लाभदायक साबित हो सकता है। नींबू पित्त उत्पादन और पाचन एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पेट साफ रहता है। दूसरी ओर, नारियल पानी में मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो पाचन मांसपेशियों को आराम देता है। इससे एसिडिटी, कब्ज और दस्त जैसी परेशानियों का उपचार हो जाता है।