सर्दियों में त्वचा हो जाती है रूखी? इन 5 तरीकों से पा सकते हैं छुटकारा

सर्दियों के दौरान ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण त्वचा में नमी की कमी आ जाती है, जिससे वह रूखी हो जाती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए कई लोग महंगे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद रसायन त्वचा को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके बताते हैं, जिनसे आप सर्दियों में त्वचा की रूखापन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

#1 गुनगुने पानी से नहाने का तरीका अपनाएं सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना आरामदायक हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे त्वचा का प्राकृतिक तेल निकल जाता है। इसके बजाय गुनगुने पानी में ओटमील या दूध पाउडर मिलाकर नहाएं। इससे त्वचा की नमी बरकरार रहती है और वह मुलायम बनती है। इसके अलावा नहाने के बाद त्वचा को हल्के तौलिये से थपथपाकर सुखाएं, लेकिन रगड़ें नहीं। इससे भी त्वचा की नमी बनी रहती है।

#2 पोषण देने वाले फेस मास्क का करें इस्तेमाल फेस मास्क त्वचा को गहराई से पोषण देने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप घर पर ही पोषण देने वाला फेस मास्क बना सकते हैं। उदाहरण के लिए केले का फेस मास्क बनाएं। इसके लिए एक पके केले को मैश करें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है।

#3 नारियल के तेल से करें मालिश नारियल का तेल प्राकृतिक रूप से त्वचा को नमी देने का काम करता है और इसमें विटामिन होता है, जो त्वचा को पोषण देता है। सोने से पहले अपने चेहरे और हाथ-पैरों पर नारियल के तेल की मालिश करें। इससे खून का दौरा बढ़ता है और त्वचा की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा नारियल का तेल त्वचा को गहराई से नमी देता है, जिससे वह मुलायम बनी रहती है।

#4 नमी देने वाली क्रीम लगाएं सर्दियों में त्वचा को नमी देने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली क्रीम का इस्तेमाल करना जरूरी है। यह क्रीम आपकी त्वचा को गहराई से नमी देती है और उसे मुलायम बनाती है। सोने से पहले अपनी त्वचा पर इस क्रीम को अच्छे से लगाएं ताकि यह रातभर आपकी त्वचा पर काम करती रहे। यह तरीका न केवल आपकी त्वचा को पोषण देता है बल्कि उसे स्वस्थ और चमकदार भी बनाता है।