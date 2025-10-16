दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद हाथों में लग जाते हैं पटाखे के कण? ऐसे करें साफ

दिवाली के मौके पर अक्सर पटाखे फोड़े जाते हैं और इनके कण हाथों में लग जाते हैं। इससे हाथ काले और खुरदरे हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस कालेपन को कैसे साफ किया जाए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने हाथों से पटाखे के कणों को आसानी से हटा सकते हैं।

#1 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस एक प्राकृतिक सफाई करने वाला होता है। यह आपके हाथों से पटाखे के कणों को साफ करने के साथ-साथ त्वचा के रंग को भी हल्का कर सकता है। इसके लिए नींबू के रस को सीधे अपने हाथों पर लगाएं और 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इसका नियमित उपयोग आपके हाथों को साफ और चमकदार बना देगा।

#2 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक अच्छा स्क्रब होता है, जो हाथों से पटाखे के कणों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपने हाथों पर हल्के हाथों से रगड़ें। 5-10 मिनट बाद हाथों को गुनगुने पानी से धो लें और तौलिये से पोंछ लें। इससे आपके हाथ साफ और मुलायम हो जाएंगे।

#3 दही का करें उपयोग दही में मौजूद तत्व त्वचा को हल्का करने में मदद करते हैं। यह आपके हाथों से पटाखे के कणों को साफ करने में प्रभावी होता है। इसके लिए दही को अपने हाथों पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इसका नियमित उपयोग आपके हाथों को साफ और निखरा हुआ दिखाएगा। यकिनन इससे भी आपको काफी फायदा होगा।

#4 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल में प्राकृतिक ठंडक होती है, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाती है और उसे नमी देती है। यह आपके हाथों से पटाखे के कणों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए एलोवेरा जेल को अपने हाथों पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इसका नियमित उपयोग आपके हाथों को साफ और स्वस्थ बनाए रखेगा।