गंदे शीशों को तुरंत साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके

घर में शीशे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह कमरे को बड़ा और उज्ज्वल दिखाने में मदद करता है। हालांकि, शीशे के इस्तेमाल से दाग और छींटे लगने का खतरा भी बना रहता है। इससे शीशा गंदा और धुंधला दिखने लगता है। अगर आपके घर में भी शीशा है तो आप उन्हें इन पांच तरीकों से तुरंत साफ कर सकते हैं और उन्हें नए जैसा बना सकते हैं।

#1 सफेद सिरके का करें इस्तेमाल शीशे को साफ करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को शीशे पर छिड़कें। 5-10 सेकंड बाद एक साफ मुलायम कपड़े से शीशे को पोंछे। यह तरीका शीशे की सतह से धूल और छींटों को हटाने में मदद करता है और इसे बिना खरोंच के साफ रखता है।

#2 बर्तन धोने के लिक्विड का करें उपयोग अगर आपका शीशे बहुत ज्यादा गंदा हो गया है तो उसे साफ करने के लिए बर्तन धोने के लिक्विड का इस्तेमाल करें। इसके लिए थोड़े से लिक्विड को गुनगुने पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर एक स्पंज को इस घोल में भिगोएं और हल्के हाथों से शीशे को साफ करें। इसके बाद शीशे को एक साफ मुलायम कपड़े से पोंछे। यह तरीका दाग-धब्बों को आसानी से हटाता है और शीशे को नया जैसा बना देता है।

#3 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस एक प्राकृतिक क्लीनर है, जो शीशे को चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस और पानी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भरकर शीशे पर छिड़कें। 10 सेकंड बाद एक साफ कपड़े से पोंछे। यह तरीका दाग-धब्बों को हटाने के साथ-साथ शीशे को नया जैसा बना देता है और इसे चमकदार भी बनाता है।

#4 अल्कोहल या दर्द निवारक गोली का करें इस्तेमाल अल्कोहल या दर्द निवारक गोली दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं, जो शीशे की सतह से धूल और छींटों को हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए रुई पर थोड़ा-सा अल्कोहल या दर्द निवारक गोली लगाकर शीशे को हल्के हाथों से पोंछे। इससे दाग-धब्बे आसानी से हट जाते हैं और शीशे चमकदार बन जाता है। यह तरीका खासकर उन दाग-धब्बों के लिए प्रभावी है, जो पानी या साबुन से नहीं हटते।