स्क्रीन टाइम कम करने के टिप्स

अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बेहतर होगा स्वास्थ्य

लेखन सयाली 03:58 pm Nov 01, 202603:58 pm

क्या है खबर?

आजकल लोगों का स्क्रीन इस्तेमाल करने का समय बढ़ता जा रहा है। चाहे वह स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या टीवी, हम सभी का बहुत सारा समय इन उपकरणों के सामने गुजरता है। इससे हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है और मानसिक सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।