अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बेहतर होगा स्वास्थ्य
क्या है खबर?
आजकल लोगों का स्क्रीन इस्तेमाल करने का समय बढ़ता जा रहा है। चाहे वह स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या टीवी, हम सभी का बहुत सारा समय इन उपकरणों के सामने गुजरता है। इससे हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है और मानसिक सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
बिना स्क्रीन के करें सुबह की शुरुआत
सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर को न देखें। इसके बजाय कुछ मिनट ध्यान लगाएं या गहरी सांस लें।
इससे आपके दिन की शुरुआत शांति से होगी और आप ज्यादा काम करने की ताकत महसूस करेंगे। आप चाहें तो सुबह की सैर भी कर सकते हैं या हल्का व्यायाम कर सकते हैं।
इससे आपका मन और शरीर, दोनों तरोताजा रहेंगे और दिनभर की चुनौतियों के लिए आप तैयार रहेंगे।
#2
काम के दौरान ब्रेक लें
काम करते समय हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेना जरूरी है। इस दौरान आप थोड़ी देर टहल सकते हैं, आंखों को आराम दे सकते हैं या कुछ हल्का खा सकते हैं।
इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आराम लेने से आपका ध्यान भी बेहतर रहेगा और आप अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाएंगे।
यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपको तरोताजा महसूस होगा।
#3
सोने से पहले कम करें स्क्रीन का उपयोग
रात को सोने से कम से कम एक घंटे पहले किसी भी तरह की स्क्रीन का उपयोग न करें। इसके बजाय किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें।
इससे आपको नींद अच्छी आएगी और आप सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद को प्रभावित करती है, इसलिए इसे सोने से पहले बंद करना अहम है।
यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और आपको बेहतर महसूस होगा।
#4
स्क्रीन टाइम ट्रैकर का करें उपयोग
आजकल कई ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जो आपके स्क्रीन टाइम को ट्रैक कर सकते हैं। इनकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपका सबसे ज्यादा समय किस चीज में गुजर रहा है और उसे संतुलित कर सकते हैं।
इनसे आपको यह भी पता चलेगा कि कब और कितना समय आपने किसी विशेष काम को करते हुए बिताया है, जिससे आप अपनी प्राथमिकताएं बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं।
#5
परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं समय
अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं। इसके लिए आप हफ्ते में एक दिन तय करें, जब आप सभी स्क्रीन रहित गतिविधियों में भाग लें, जैसे कि पिकनिक, खेल या सिनेमा जाना आदि।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करके अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं और मानसिक संतुलन पा सकते हैं। अगर आप दिनभर स्क्रीन के आगे बैठकर काम करते हैं तो काम खत्म होने के बाद आराम का समय लें।