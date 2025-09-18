बादल फटने की घटना से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का रखें ध्यान 

बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। इस दौरान तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान भी आते हैं और ये कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप मानसून के दौरान बादलों के फटने की संभावना से भरे क्षेत्रों में जाकर ध्यान में रखेंगे तो आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है।

#1 मौसम विभाग की रिपोर्ट पर दें ध्यान बादल फटने की घटना ज्यादातर पहाड़ी और अस्थिर मौसम वाले क्षेत्रों में होती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या घूमने जा रहे हैं तो वहां की मौसम विभाग की रिपोर्ट पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त फटी बादलों की घटना की संभावना से भरे क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम विभाग की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें और अगर भारी बारिश का अलर्ट हो तो बाहर न निकलें।

#2 खुले मैदान में न जाएं बादल फटने के समय आंधी-तूफान और बिजली की चमक आदि चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे में खुले मैदान में जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहां बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त तेज हवा के कारण खुली जगहों पर जाने से आप खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर के अंदर ही रहें और किसी भी तरह की गतिविधि न करें।

#3 वाहन को पार्किंग में ही करें खड़ा कई लोग बादल फटने की घटना को देखने के लिए अपने वाहनों को सड़क किनारे ही रोक देते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहां बादल फटने की घटना हो रही है तो अपने वाहन को किसी पार्किंग में ही खड़ा करें। अगर ज्यादा बारिश हो रही हो तो अपने वाहन को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं।

#4 बिजली और इंटरनेट उपकरणों से रखें दूरी बादल फटने के दौरान बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है और ऐसे में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इस कारण बिजली के उपकरणों से दूरी बना लें और मोबाइल को चार्जिंग पर न लगाएं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट उपकरणों से भी दूरी बना लें क्योंकि ये भी बिजली से जुड़े होते हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मोबाइल डेटा को बंद कर दें।