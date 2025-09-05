खिड़कियों को चमकाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

खिड़कियां घर की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर खिड़कियों की सफाई सही तरीके से की जाए तो घर का माहौल भी बदल जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी खिड़कियों को बिना किसी मेहनत के चमका सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपकी खिड़कियां साफ रहेंगी बल्कि उनमें नई जान भी आएगी। इन नुस्खों को आजमाकर आप अपने घर को और भी आकर्षक बना सकते हैं।

#1 सिरके और पानी का मिश्रण सिरका और पानी का मिश्रण खिड़कियों की सफाई के लिए बहुत ही असरदार होता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर तैयार करें। अब इस मिश्रण को खिड़की पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद इसे सूती कपड़े से पोंछ दें। इससे खिड़की पर जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाएगी और वह चमकने लगेगी। यह तरीका न केवल सस्ता है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

#2 नींबू का रस नींबू का रस भी खिड़कियों की सफाई के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से साफ करने के गुण होते हैं, जो गंदगी को हटाने में मदद करते हैं। एक बाल्टी गर्म पानी में कुछ चम्मच नींबू का रस मिलाएं और फिर इस घोल से खिड़कियों को धोएं। इसके बाद साफ पानी से धोकर सूती कपड़े से पोंछ दें। इससे खिड़कियां न केवल साफ होंगी बल्कि उनमें एक ताजगी भरी महक भी आएगी।

#3 बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा एक ऐसा घटक है, जो कई कामों में आता है। खिड़कियों की सफाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को आधे कप पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और इसे स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस घोल को खिड़की पर छिड़कें और नरम ब्रश से रगड़ें। इससे सारी गंदगी निकल जाएगी और खिड़कियां चमक उठेंगी। यह तरीका सस्ता होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है।

#4 अखबार का उपयोग करें अखबार का उपयोग करके भी खिड़कियों को साफ किया जा सकता है। अखबार में स्याही होती है, जो खिड़कियों पर लगी धूल-मिट्टी को अच्छे से सोख लेती है। इसके लिए पहले खिड़की पर हल्का पानी छिड़कें, फिर अखबार को अच्छे से रगड़ते हुए पूरे हिस्से पर लगाएं। इससे खिड़की पूरी तरह साफ हो जाएगी और उसमें एक नई चमक आएगी। यह तरीका सस्ता होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है।