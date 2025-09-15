घर पर आसानी से चमकाए जा सकते हैं पुराने सोने के गहने, जानें तरीके

सोने के गहनों को चमकदार बनाए रखने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ घरेलू उपायों से भी आपका सोने का गहना पहले जैसा चमकदार हो सकता है। बेशक सोने के गहनों पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए बाजार में कई क्लीनर मौजूद हो, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स गहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप सोने के गहनों को चमका सकते हैं।

#1 टूथब्रश और गर्म पानी का करें इस्तेमाल अपने सोने के गहनों की चमक बरकरार रखने के लिए आप टूथब्रश और गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले गहनों को गर्म पानी में डालें, फिर हल्के हाथों से टूथब्रश से रगड़ें। ध्यान रखें कि टूथब्रश मुलायम हो ताकि गहनों पर खरोंच न पड़े। इसके बाद गहनों को साफ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें। इस तरीके से आपके सोने के गहने पहले जैसे चमकदार दिखने लगेंगे।

#2 मीठा सोडा भी है असरदार मीठा सोडा भी सोने के गहनों को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच मीठा सोडा को एक चम्मच पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को गहने पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद मुलायम कपड़े से पोंछ लें। इससे गहने की चमक वापस आ जाएगी और वह पहले जैसा दिखेगा। इस तरीके से आप अपने सोने के गहनों को साफ और चमकदार बना सकते हैं।

#3 अमोनिया का घोल भी है मददगार अमोनिया का घोल भी सोने के गहनों को चमकाने में मदद कर सकता है। इसके लिए आधे कप पानी में एक चम्मच अमोनिया मिलाएं, फिर इस घोल को कपड़े या ब्रश की मदद से अपने गहनों पर लगाएं। ध्यान रखें कि अमोनिया का घोल ज्यादा देर तक न लगाएं क्योंकि इससे गहनों की चमक कम हो सकती है। इसके बाद गहनों को साफ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें।

#4 लिक्विड साबुन भी कर सकता है कमाल अगर आपके पास लिक्विड साबुन है तो वह भी आपके सोने के गहनों को चमकाने में मदद कर सकता है। इसके लिए थोड़े-से लिक्विड साबुन को गुनगुने पानी में मिलाएं, फिर इस घोल को कपड़े या ब्रश की मदद से अपने गहनों पर लगाएं। ध्यान रखें कि लिक्विड साबुन ज्यादा देर तक न लगाएं क्योंकि इससे गहनों की चमक कम हो सकती है। इसके बाद गहनों को साफ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें।