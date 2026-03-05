अपनी रोजाना की रोटी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए आजमाएं ये तरीके

रोटी भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है और लगभग हर घर में रोजाना बनाई जाती है। इसे बनाने का तरीका जितना सरल है, इसे पौष्टिक बनाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपनी रोटी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास सामग्रियों का इस्तेमाल करना होगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रोटी को ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं।

#1 गेहूं के आटे में मिलाएं दाल या चना गेहूं के आटे में थोड़ी सी दाल या चना मिलाने से रोटी की प्रोटीन सामग्री बढ़ सकती है। आप चना दाल, मूंग दाल या अरहर दाल का पाउडर बना सकते हैं और उसे आटे में मिला सकते हैं। रोटी खाने से आपके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलेगी, जो मांसपेशियों को मजबूत करने और शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करेगी। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने आहार में प्रोटीन शामिल करना चाहते हैं।

#2 बेसन का उपयोग करें बेसन भी एक अच्छा विकल्प है, जिसे आप गेहूं के आटे में मिला सकते हैं। बेसन में उच्च फाइबर और प्रोटीन होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से बेसन की रोटी खाते हैं तो इससे आपका पेट भरा रहता है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। इसके अलावा यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है।

Advertisement

#3 सोयाबीन का आटा मिलाएं सोयाबीन का आटा भी एक पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप अपनी रोटी में शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन आटे में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में हार्मोन की तरह काम करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा-3 जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सोयाबीन आटे की रोटी खाने से आपके शरीर को भरपूर पोषण मिलता है।

Advertisement

#4 बाजरे या मक्के का आटा मिलाएं बाजरे या मक्का का आटा मिलाने से रोटी का स्वाद बदल जाता है और इसमें विटामिन समेत अन्य खनिज तत्व सम्मिलित होते हैं। बाजरे का आटा एक ऐसा विकल्प है, जो ग्लूटेन से मुक्त होता है और उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिनको ग्लूटेन से परेशानी होती है। मक्का का आटा भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन समेत अन्य खनिज तत्व सम्मिलित होते हैं। इन विकल्पों से आपकी रोटी पौष्टिक बनेगी।