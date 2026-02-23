घर पर काले चने से बनाए जा सकते हैं वेज गलौटी कबाब, जानिए रेसिपी

गलौटी कबाब एक ऐसा व्यंजन है, जो अपने मुलायम और स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर यह मांसाहारी होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर आसानी से वेज गलौटी कबाब बना सकते हैं। इस रेसिपी में हम काले चने का उपयोग करेंगे, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए वेज गलौटी कबाब की रेसिपी जानते हैं।

स्टेप 1 काले चने को भिगोएं सबसे पहले एक रात पहले काले चनों को पानी में भिगो दें। इससे वे नरम हो जाएंगे और पकाने में आसानी होगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न डालें, बस इतना कि चने डूब जाएं। अगले दिन सुबह चनों को छानकर अलग रख दें ताकि वे सूख जाएं। इससे कबाब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वे अच्छी तरह से पकेंगे। भिगोए हुए चने नरम और स्वादिष्ट बनेंगे, जिससे आपका वेज गलौटी कबाब बेहतरीन बनेगा।

स्टेप 2 मसाले तैयार करें अब बारी आती है मसालों की, जो इस व्यंजन का स्वाद बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। इन सभी मसालों को मिलाकर एक तरफ रख दें ताकि जब कबाब बनाने का समय आए तो आपको बार-बार मसाले तैयार करने की जरूरत न पड़े। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और कबाब का स्वाद भी बेहतरीन बनेगा।

स्टेप 3 मिश्रण तैयार करें अब भीगे हुए काले चनों को पीस लें, लेकिन ध्यान रहे कि मिश्रण पूरी तरह से पेस्ट न बने, थोड़ी मोटी पेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद इस पेस्ट में तैयार किए गए मसाले मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से घुल जाएं। मिश्रण तैयार हो जाने पर इसमें थोड़ा-सा बेसन मिलाएं ताकि कबाब अच्छे से बंध सकें और पकाने पर टूटें नहीं।

स्टेप 4 कबाब बनाएं अब तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें हाथों से दबाकर कबाब का आकार दें। आप चाहें तो इन्हें शामी कबाब जैसा आकार भी दे सकते हैं। सभी गोले इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और कबाबों को सुनहरा होने तक तल लें। अगर आप सेहतमंद विकल्प चाहते हैं तो इन्हें ओवन में बेक भी कर सकते हैं। इससे कबाब ज्यादा सेहतमंद और स्वादिष्ट बनेंगे।