घर पर आसानी से बनाया जा सकता है सब्जियों का सूप, जानें रेसिपी

सर्दियों में गर्मागर्म सब्जियों का सूप पीने का मजा ही कुछ अलग है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सब्जियों का सूप बनाने में जितना आसान है, उतना ही यह पौष्टिक भी होता है। इस लेख में हम आपको घर पर आसानी से सब्जियों का सूप बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय परोस सकें।

सामग्री सब्जियों का सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां सब्जियों का सूप बनाने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी। इसमें गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, काली मिर्च पाउडर और पानी शामिल हैं। आप अपनी पसंदीदा अन्य सब्जियां भी इसमें मिला सकते हैं जैसे पालक, ब्रोकली या फूलगोभी। इन सभी सब्जियों को बारीक काट लें ताकि वे जल्दी पक जाएं और उनका स्वाद भी बेहतर आए।

स्टेप-1 सब्जियों को पकाएं सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन और अदरक डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च और गाजर डालकर कुछ मिनट भूनें। अब इसमें टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें बाकी सभी कटी हुई सब्जियां डालें और उन्हें थोड़ी देर तक भूनें ताकि उनका स्वाद अच्छे से निकल आए।

स्टेप-2 पानी डालकर पकाएं जब सब्जियां अच्छे से भून जाएं तो इसमें पानी डालें। आप चाहें तो पानी की मात्रा अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे मध्यम आंच पर रखें और उबलने दें। उबलने के बाद आंच धीमी कर दें ताकि सूप धीरे-धीरे पक सके और सभी मसाले और स्वाद अच्छे से मिल जाएं। लगभग 15-20 मिनट तक पकाने के बाद आपका सूप तैयार हो जाएगा।