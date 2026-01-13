मकर संक्रांति के लिए बनाएं तिल की गजक, जानिए इसकी रेसिपी

तिल की गजक मकर संक्रांति के त्योहार पर बनाई जाने वाली एक खास मिठाई है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। तिल में मौजूद पोषक तत्व शरीर को गर्माहट देते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस लेख में हम आपको तिल की गजक बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री तिल की गजक बनाने के लिए जरूरी चीजें तिल की गजक बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जिसमें 250 ग्राम सफेद तिल, 200 ग्राम गुड़, 2 बड़ी चम्मच देसी घी, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता, 1 चम्मच इलायची पाउडर। आप इन चीजों को अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन सभी चीजों का सही अनुपात बनाए रखना जरूरी है।

स्टेप-1 सबसे पहले तिल को भूनें तिल को भूनने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़े से घी गर्म करें, फिर उसमें सफेद तिल डालें और उन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि तिल जलने नहीं चाहिए क्योंकि जलने से उनका स्वाद बिगड़ सकता है। भुने हुए तिल को एक प्लेट में निकाल लें ताकि वे ठंडे हो जाएं और कढ़ाई में भाप न रहे, जिससे उनका स्वाद बना रहे।

स्टेप-2 गुड़ की चाशनी बनाएं गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक पकाएं, फिर एक पानी की कटोरी में थोड़ा-सा मिश्रण डालकर चेक करें कि वह चाशनी बन गई है या नहीं। अगर मिश्रण पानी में आसानी से घुल जाए तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है।

स्टेप-3 सभी चीजों को मिलाएं अब भुने हुए तिल को गुड़ की चाशनी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी चीजों का मेल हो जाए। इसके बाद मिश्रण को एक चिकनी प्लेट या थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि आपकी मिठाई तैयार हो जाए। इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही तिल की गजक बना सकते हैं।