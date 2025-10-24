सर्दियों में स्टफ्ड परांठे खाना पसंद है? इन तरीकों से उन्हें बनाएं स्वास्थ्यवर्धक

सर्दियों में स्टफ्ड परांठे खाने का अपना एक अलग ही मजा है। सुबह के नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, अक्सर लोग इन्हें बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे इनका स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कि स्टफ्ड परांठे बनाते समय किन-किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे इन्हें सेहतमंद बनाया जा सकता है।

#1 ज्यादा तेल का न करें उपयोग अधिकतर लोग स्टफ्ड परांठे को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ज्यादा तेल का उपयोग करते हैं। हालांकि, इससे परांठों का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप चाहें तो परांठे को बनाने के लिए तेल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से बने परांठे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं। घी एक प्राकृतिक विकल्प है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है।

#2 मैदे का आटा न करें इस्तेमाल स्टफ्ड परांठे बनाने के लिए लोग मैदे का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैदे में पोषक तत्व नहीं होते हैं और यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। गेहूं का आटा पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है।

#3 स्टफिंग में ज्यादा मसाले न डालें कई लोग स्टफिंग को अधिक मसालेदार बनाने के लिए उसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला जैसे मसाले डाल देते हैं। हालांकि, इन मसालों की अधिकता से स्टफिंग का स्वाद बिगड़ सकता है और यह बहुत तीखा हो सकता है। इसलिए स्टफिंग में इन मसालों की मात्रा कम रखें। आप चाहें तो स्टफिंग में हल्दी, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 ज्यादा नमक का उपयोग न करें स्टफिंग बनाते समय नमक की अधिकता सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही नमक डालें। आप चाहें तो स्टफिंग में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कम सोडियम होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। नमक की मात्रा संतुलित रखने से सेहत पर सकारात्मक असर होता है।