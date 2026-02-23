पालक क्विनोआ बाउल बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान स्टेप्स

आजकल के व्यस्त जीवन में सेहतमंद आहार का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसे में पालक क्विनोआ बाउल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। पालक में आयरन और विटामिन्स होते हैं, जबकि क्विनोआ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आइए आज हम आपको पालक क्विनोआ बाउल बनाने का तरीका बताते हैं।

स्टेप 1 क्विनोआ को अच्छे से धोएं पालक क्विनोआ बाउल बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को अच्छे से धोना जरूरी है। क्विनोआ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। इसे हटाने के लिए क्विनोआ को पानी में कुछ मिनट भिगोकर धो लें। ध्यान रखें कि क्विनोआ को हल्के हाथों से ही धोना है ताकि उसका पोषण बरकरार रहे। इस प्रक्रिया से क्विनोआ का स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और यह खाने के लिए सुरक्षित हो जाएगा।

स्टेप 2 क्विनोआ को पकाएं धोने के बाद क्विनोआ को पानी में उबालें। इसके लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें नमक डालें। जब पानी उबलने लगे तो क्विनोआ डालकर 15-20 मिनट तक पकाएं। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे क्विनोआ का स्वाद प्रभावित हो सकता है। पकने के बाद क्विनोआ को छानकर अलग रख दें ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए और यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए।

स्टेप 3 पालक को भूनें अब बारी आती है पालक भूनने की। इसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए लहसुन की कलियां डालें। जब लहसुन सुनहरा हो जाए तो उसमें धोकर काटे हुए पालक डालें और उसे मध्यम आंच पर भूनें। पालक को तब तक भूनें जब तक वह नरम न हो जाए। इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ सके। भूनने के बाद पालक को ठंडा होने दें।

स्टेप 4 अन्य सब्जियां मिलाएं पालक के साथ-साथ आप अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर आदि। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें थोड़ा तेल में भून लें ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए। इसके बाद इन सब्जियों को भुने हुए पालक और क्विनोआ में मिलाएं। इससे आपके पालक क्विनोआ बाउल का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा और यह अधिक पौष्टिक बनेगा।