दिवाली के लिए शुभ लाभ हैंगिंग बनाना है आसान, अपनाएं ये तरीका

दिवाली के मौके पर घर को रोशनी और फूलों के साथ सजाया जाता है और इस दौरान शुभ लाभ के हैंगिंग को भी लगाया जाता है। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अगर आप चाहें तो बाजार से खरीदने की बजाय घर पर खुद ही सुंदर सा शुभ लाभ हैंगिंग बना सकते हैं। आइए शुभ लाभ हैंगिंग को बनाने का तरीका जानते हैं।

सामग्री शुभ लाभ हैंगिंग बनाने के लिए जरूरी चीजें शुभ लाभ हैंगिंग बनाने के लिए आपको एक बड़ा गत्ता, एक छोटा गत्ता, कैंची, पेंसिल, रंग, ब्रश, लाइट्स, गोंद, सजावटी सामान और रिबन की जरूरत होगी। अगर आप चाहें तो गत्ते के ऊपर की तरफ लाइट्स लगाने के लिए एक तार भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास गत्ता नहीं है तो आप लकड़ी के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी पसंदीदा सजावटी सामानों को इसके लिए खरीद सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले गत्ते को काटें शुभ लाभ हैंगिंग का बेस बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े गत्ते पर पेंसिल की मदद से शुभ के लिए शुभ अक्षर और लाभ के लिए लाभ अक्षर बनाएं। इसके बाद एक छोटे गत्ते पर 'शुभ लाभ' लिखें। अब इन पर कैंची से काटकर इनको अलग कर लें। इसके बाद शुभ और लाभ के अक्षरों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करें।

स्टेप-2 अब रंग भरें अब शुभ और लाभ के अक्षरों के ऊपर रंग भरने के लिए सबसे पहले एक ब्रश की मदद से अक्षरों को नीले रंग से भर दें। अब अक्षरों के किनारों पर सुनहरे रंग से डिजाइन बनाएं। इसके अतिरिक्त आप अक्षरों पर कोई अन्य डिजाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद गत्ते के दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह शुभ और लाभ के अक्षरों को रंग दें।

स्टेप-3 तार को चिपकाएं अब शुभ और लाभ के अक्षरों के पीछे वाले हिस्से पर तार चिपकाएं। अगर आपके पास तार नहीं है तो आप शुभ और लाभ के अक्षरों के पीछे पर लाइट्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद शुभ और लाभ के अक्षरों के किनारों पर रिबन को गोंद से चिपकाएं। इससे आपके शुभ लाभ का हैंगिंग तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शुभ लाभ के अक्षरों के किनारे पर कुछ स्टोन लगा सकते हैं।