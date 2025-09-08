घर पर कार्डबोर्ड से पिग्गी बैंक कैसे बनाएं? जानिए आसान तरीका

पैसे बचाने के लिए पिग्गी बैंक का इस्तेमाल करना एक पुराना और असरदार तरीका है, लेकिन बाजार से पिग्गी बैंक खरीदने में पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में आप घर पर ही कार्डबोर्ड से एक पिग्गी बैंक बना सकते हैं। यह न केवल आपकी बचत में मदद करेगा, बल्कि घर की सजावट के लिए भी एक अनोखा आइटम होगा। आइए जानते हैं कि घर पर कार्डबोर्ड से पिग्गी बैंक कैसे बनाया जा सकता है।

स्टेप-1 सही कार्डबोर्ड का चुनाव करें पिग्गी बैंक बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड का चुनाव करें। आप पुराने पैकेजिंग कार्डबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है। इसके अलावा कोई पुराना गत्ते का डिब्बा या अखबार भी काम आ सकता है। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। साथ ही कैंची, गोंद और रंगों को भी अपने पास रखें।

स्टेप-2 पिग्गी बैंक का आधार तैयार करें गत्ते के बॉक्स को अपनी पसंद के आकार में काट लें। पिग्गी बैंक के ऊपरी हिस्से में एक छोटा गोल छेद बनाएं, जिससे पैसे डाले जा सकें। आप चाहें तो इसे सुअर के आकार में भी बना सकते हैं। इसके लिए पहले एक अंडाकार आकार में गत्ते को काटें, फिर ऊपर के हिस्से में छोटा गोल छेद बनाएं। आप चाहें तो इसके लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं।

स्टेप-3 पिग्गी बैंक को सजाएं पिग्गी बैंक के आधार तैयार करने के बाद इसे सजाने के लिए रंगों का उपयोग करें। आप ब्रश की मदद से इसे अपने पसंदीदा रंगों से रंग सकते हैं। इसके अलावा आप इसे और आकर्षक बनाने के लिए स्टिकर या अन्य सजावट का सामान भी लगा सकते हैं। इससे आपका पिग्गी बैंक न केवल काम का होगा, बल्कि देखने में भी सुंदर लगेगा।