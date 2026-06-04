घर पर आसानी से बनाएं पनीर बटर मसाला, जानिए रेसिपी

पनीर बटर मसाला एक लाजवाब भारतीय व्यंजन है जो हर खाने की टेबल पर अपनी जगह बना लेता है। इसका नाम सुनते ही स्वादिष्टता का अहसास होता है। इसे घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको पनीर बटर मसाला की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही समय में बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।

सामग्री पनीर बटर मसाला के लिए जरूरी सामग्रियां पनीर बटर मसाला बनाने के लिए आपको ताजा पनीर, मक्खन, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, मलाई और मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला आदि चाहिए। इसके अलावा आप इसमें हरी मिर्च, सूखी मेथी और हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सभी चीजों के मेल से एक बेहतरीन ग्रेवी तैयार होती है, जिसमें पनीर के टुकड़े डालकर इसे खास बनाया जाता है।

स्टेप-1 प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाएं ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा मक्खन डालकर उसे गर्म करें और उसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसे सुनहरा भूनें, फिर इसमें बारीक कटा टमाटर डालें और उसे नरम होने तक पकाएं। अब इस मिश्रण में अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह प्रक्रिया ग्रेवी के स्वाद को बढ़ा देती है और इसे खास बनाती है।

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स्टेप-2 मसाले मिलाएं ग्रेवी में मसाले मिलाने के लिए पहले धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डालें, फिर इसमें सूखी मेथी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह ग्रेवी को एक खास खुशबू देगा। अब इसमें मलाई डालकर मिलाएं और कुछ देर पकने दें ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। आप चाहें तो इस ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें ताजी क्रीम भी मिल सकते हैं।

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