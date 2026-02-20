घर पर आसानी से बनाई जा सकती है मठरी, जानिए रेसिपी

मठरी एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट भारतीय नाश्ता है, जिसे खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। यह कुरकुरी और मसालेदार मठरी चाय या कॉफी के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके लिए साधारण सामग्री की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको मठरी बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री मठरी के लिए जरूरी सामान दो कप मैदा, आधा कप सूजी, एक चौथाई कप तिल, एक चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, एक बड़ी चम्मच गर्म घी, तेल (तलने के लिए) आप चाहें तो सामग्रियों को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

आटा मठरी का आटा गूंथने का तरीका सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, तिल, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और हींग डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें गर्म घी डालकर हाथों से मसलते हुए मिश्रण को अच्छे से मिलाएं। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। गूंथने के बाद आटे को कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि वह सेट हो सके।

आकार मठरी को आकार दें आटे को सेट होने के बाद छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को गोल या चौकोर आकार में बेल लें। बेलने के बाद चाकू या कांटे की मदद से मठरी पर हल्की-हल्की रेखाएं बना लें ताकि तलने पर यह फुलकर मोटी न हो जाए। इसी तरह सभी मठरियों को तैयार कर लें। आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग आकार में भी बना सकते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर या त्रिकोण आकार में।

तलना मठरी को तलने का तरीका अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार मठरियों को धीरे-धीरे डालें। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें और जब सभी मठरियां तल जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी मठरियों को भी तलें। तलने के बाद मठरियों को ठंडा होने दें ताकि उनका कुरकुरापन बना रहे। यहां जानिए मठरी से जुड़ी जरूरी बातें।