घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कश्मीरी ईयरिंग्स, जानिए तरीका

कश्मीरी ईयरिंग्स अपने अनोखे डिजाइन और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब इनका चलन काफी बढ़ गया है। चलन बढ़ने के कारण बाजारों में यहीं ईयररिंग्स 2,500 रुपये से 5,000 रुपये में बेचे जा रहे हैं। अगर आपको भी ये ईयररिंग्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें किसी दुकान से खरीदने की बजाय खुद से बना सकती हैं। इससे न केवल आपके काफी पैसे बचेंगे, बल्कि आपको अपने मनपसंद डिजाइन में कश्मीरी ईयररिंग्स भी मिल जाएंगे।

#1 सामान एकत्रित करें कश्मीरी ईयरिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जैसे कि मोती, चेन, हुक्स, और छोटे-छोटे धागे। आप इन चीजों को किसी भी गहनों की दुकान से खरीद सकती हैं या फिर ऑनलाइन मंगवा सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पुराने गहनों से भी सामग्री निकाल सकते हैं। इससे आपके पास अलग-अलग रंग और डिजाइन के मोतीऔर अन्य सामान इकट्ठा हो जाएंगे, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं।

#2 डिजाइन तैयार करें कश्मीरी ईयरिंग्स बनाने से पहले आपको उनका डिजाइन तैयार करना होगा। इसके लिए आप कागज पर स्केच बना सकते हैं या फिर इंटरनेट से प्रेरणा ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जो आपके चेहरे पर अच्छा लगे और आपकी व्यक्तिगत शैली को दर्शाए। आप चाहें तो अलग-अलग आकार और आकारों का मिश्रण करके एक अनोखा डिजाइन बना सकते हैं, जिससे आपकी ईयरिंग्स और भी खास लगें।

#3 आधार तैयार करें डिजाइन बनाने के बाद अब बारी आती है आधार तैयार करने की। इसके लिए आपको पहले चेन को अपनी पसंद अनुसार काटना होगा और फिर उसे हुक्स से जोड़ना होगा ताकि यह कानों में अच्छी तरह फिट हो सके। अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप चेन पर मोती या घुंघरू भी जोड़ सकते हैं, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। इस प्रकार आधार तैयार करने के बाद आप अपनी कश्मीरी ईयरिंग्स का पहला चरण पूरा करेंगे।

#4 मोती जोड़ें अब बारी आती है मोती जोड़ने की, जो कि कश्मीरी ईयरिंग्स बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। इसके लिए आपको धीरे-धीरे सभी मोतियों को अपने तैयार किए हुए आधार पर जोड़ना होगा। आप चाहें तो अलग-अलग आकार और रंग के मोतियों का उपयोग करके इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी मोती समान दूरी पर हों ताकि आपका लुक बेहतरीन लगे। इस प्रकार मोती जोड़ने के बाद आपकी कश्मीरी ईयरिंग्स तैयार हो जाएगीं।