एक्वेरियम को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये 5 जलीय पौधे
क्या है खबर?
एक्वेरियम को सुंदर बनाने के लिए जलीय पौधे बहुत जरूरी होते हैं। ये न केवल एक्वेरियम की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि पानी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। जलीय पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करके मछलियों के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाते हैं। इसके अलावा ये पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों को कम करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे जलीय पौधों के बारे में बताएंगे, जो आपके एक्वेरियम को एक नया रूप देंगे।
#1
जावा मॉस
जावा मॉस एक बहुत ही लोकप्रिय जलीय पौधा है, जिसे आप अपने एक्वेरियम में आसानी से लगा सकते हैं। यह पौधा पानी में तैरता रहता है और इसे खास देखभाल की जरूरत नहीं होती है। जावा मॉस मछलियों के लिए छिपने की जगह देता है और उन्हें आरामदायक महसूस कराता है। इसके अलावा यह पानी की गुणवत्ता को भी सुधारता है, जिससे मछलियां स्वस्थ रहती हैं।
#2
अनूबियस
अनूबियस एक ऐसा जलीय पौधा है, जो कम रोशनी में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे आप अपने एक्वेरियम की दीवार पर चिपका सकते हैं या इसे किसी पत्थर पर रख सकते हैं। अनूबियस की पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, जो आपके एक्वेरियम को एक खास लुक देती हैं। यह पौधा मछलियों के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह पानी में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और हानिकारक तत्वों को कम करता है।
#3
वेलिसनेरिया
वेलिसनेरिया लंबी पत्तियों वाला एक्वेरियम पौधा है, जो पानी के नीचे बढ़ता है। इसकी लंबी पत्तियां एक्वेरियम में बहुत सुंदर दिखती हैं और यह पानी की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। वेलिसनेरिया को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे छोटे एक्वेरियम में भी आसानी से लगाया जा सकता है। यह पौधा मछलियों के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह पानी में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है।
#4
वॉटर स्प्राइट
वॉटर स्प्राइट एक बहुत ही खास जलीय पौधा है, जिसे आप अपने एक्वेरियम की सतह पर तैरता हुआ छोड़ सकते हैं या इसकी जड़ें मिट्टी में गहरी कर सकते हैं। यह पौधा तेजी से बढ़ता है और इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। वॉटर स्प्राइट मछलियों के लिए छिपने की जगह प्रदान करता है और उन्हें आरामदायक महसूस कराता है। इसके अलावा यह पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों को कम करता है।
#5
हाइड्रोकोटाइल
हाइड्रोकोटाइल छोटे-छोटे गोल पत्तों वाला एक्वेरियम पौधा है, जो पानी की सतह पर तैरता रहता। इसे आप अपने एक्वेरियम की दीवार या छत पर लगा सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल बहुत ही कम देखभाल मांगता और पानी में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिससे मछलियां स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा यह पानी की गुणवत्ता को भी सुधारता है। हाइड्रोकोटाइल को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे छोटे एक्वेरियम में भी आसानी से लगाया जा सकता है।