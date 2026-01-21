हल्दी की रस्म के लिए ऐसे बनाएं हल्दी का पेस्ट, त्वचा पर नहीं लगेगा दाग

हल्दी की रस्म शादी की एक अहम और पारंपरिक प्रक्रिया है। इस दौरान हल्दी का पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे विशेष रूप से दूल्हा या दुल्हन की त्वचा पर लगाया जाता है। हालांकि, हल्दी के दाग त्वचा पर रह सकते हैं, जिससे त्वचा का रंग असमान हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे हल्दी का पेस्ट बनाने का तरीका होगा, जिससे त्वचा पर दाग नहीं लगेगा।

#1 बेसन का उपयोग करें हल्दी का पेस्ट बनाने के लिए बेसन का उपयोग एक अच्छा तरीका हो सकता है। बेसन त्वचा को साफ और मुलायम बनाता है, साथ ही हल्दी के दागों को भी कम करता है। इसके लिए आपको बेसन, चंदन पाउडर, चुटकीभर हल्दी और थोड़ा सा दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा। इस पेस्ट को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।

#2 दही का उपयोग करें दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और हल्दी के दागों को कम करते हैं। इसके लिए आपको एक चम्मच दही, एक चम्मच चंदन पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा। इस पेस्ट को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा निखरेगी और हल्दी के दाग भी कम होंगे।

#3 गुलाब जल का उपयोग करें गुलाब जल त्वचा को ताजगी देता है और हल्दी के दागों को कम करता है। इसके लिए आपको एक चम्मच गुलाब जल, एक चम्मच बेसन पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा। इस पेस्ट को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और हल्दी के दाग भी कम होंगे।

